Norge sikret poeng på overtid: – Jeg er utrolig stolt

Norge-Spania 1–1

ULLEVAAL STADION: Joshua King trakk pusten dypt. Norge hadde fått straffespark, og kampen var allerede nesten to minutter på overtid i den andre omgangen. Spania ledet 1-0, men keeper Kepa Arrizabalaga hadde smelt ned Omar Elabdellaoue i en røff duell.

Nå kunne King utligne, og samtidig redde et lite håp om en direkteplass til neste års EM.

King tok noen bestemte skritt bakover, tok noen små tripp fremover og så hvor keeperen gikk. Så la han ballen til høyre for seg selv mens Arrizabalaga kastet seg den andre veien.

Det som så ut til å bli Lars Lagerbäcks første hjemmetap endte i stedet med et meget sterkt 1-1-resultat.

King: – Var ikke nerver

– Det var ikke nerver. Jeg lente meg bakover, hørte fløyta og glemte den forrige sjansen jeg bommet på. Jeg konsentrerte meg bare om å sette ballen i mål, sa Joshua King til TV 2 etter kampslutt.

– Etter 70 minutter hørte jeg en guttunge på sidelinjen som sa at vi skulle få et straffespark og score, så jeg hørte bare på ham, la Norges redningsmann til, og smilte.

King mente at dette var den beste kampen Norge har hatt på Ullevaal under Lars Lagerbäcks ledelse.

– Vi jobbet hardt og visste at vi var nødt til å få med oss minst ett poeng i denne kampen. Dette er nok den beste kampen vi har hatt på Ullevaal, vi spiller faktisk fotball, sa King.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Stolt Ødegaard

Martin Ødegaard, som spilte en ny god landskamp for Norge, var svært fornøyd med prestasjonen etter kampen.

– Det var ikke tre poeng, men en prestasjon som man kan være utrolig stolt av. I dag er jeg utrolig stolt av å spille for Norge. Vi viser at vi kan hamle opp med de beste. Når Spania må begynne å drøye tid og gjøre defensive bytter viser vi at vi gjør noe riktig, sa Ødegaard til TV 2.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Alt så tapt ut

I pausen kunne du merke optimismen på nasjonalarenaen. Norge hadde vært det beste laget gjennom 45 minutter mot den spanske giganten. Stemningen under både Ja, vi elsker og Alt for Norge før kamp var av et annet kaliber enn på lenge. Skjerfene i de norske fargene ble holdt høyt mot himmelen, og nå hadde laget med Martin Ødegaard og Joshua King vært nærmest scoring før pause.

Spørsmålet lurte seg frem i pølsekøene og i VIP-restauranten. Kunne det gå? Kunne Norge sjokkere og melde seg på i kampen om en direkteplass til EM?

62 sekunder etter at Michael Oliver hadde blåst i gang den andre omgangen, kom det som så ut som svaret. Atletico Madrid-stjernen Saúl Ñíguez ble plutselig stående nokså alene med ballen 20 meter fra det norske målet. Sander Berge sto med hendene på ryggen da han skulle blokkere, men skuddet fra Niguez var på ingen måte det beste han har prestert så langt i karrieren.

Rune Almenning Jarstein fikk hanskene på ballen, men målvakten klarte likevel ikke å stoppe skuddet som ikke vær særlig godt plassert. En glipp er ofte alt som skal til for at et lag som Spania stjeler med seg seieren.

Nei, det skulle visst ikke gå denne gangen heller. Tenkte de fleste av oss. Vi ante ikke hva som skulle komme 45 minutter senere.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Gode norske muligheter

Da Jarstein måtte se ballen glippe så det blytungt ut, men det tok bare halvannet minutt før Norge nesten slo tilbake. King fikk muligheten etter et Ødegaard-hjørnespark, men headingen endte like utenfor.

Spania kontrollerte kampen mer og mer, og etter 67 minutter var Fabián Ruiz centimeter fra å doble ledelsen da han traff tverrliggeren helt oppe ved krysset etter et langskudd.

Norge startet jakten på utligningen og spilte seg til et par gode muligheter. Innbytter Alexander Sørloth headet et Ødegaard-innlegg ned til Ole Selnæs på mesterlig vis, men skuddet fra trønderen ble blokkert i siste liten.

Etter 79 minutter sendte Ødegaard King ut på løpetur med midtstopper Raul Albiol. Nordmannen var raskest og kom til avslutning fra litt skrått hold inne i feltet, men var såpass i ubalanse at skuddet smalt over.

Norge prøvde og prøvde, men fikk det akkurat ikke til. Helt til overtiden kom og King trillet straffesparket i mål.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Norge best før pause

Utgangspunktet før kampen kunne vært enklere. Spania er riktignok ikke det de engang var. Fra 2008 til 2012 vant de tre store mesterskap på rad, men fra den generasjonen er bare Sergio-ene Ramos og Busquets igjen.

De kom likevel til Ullevaal med maksimal poengfangst på de seks første kampene. Norge hadde surret bort det som så ut som sikre poeng mot både Sverige og Romania hjemme.

Dermed måtte Lagerbäck ha med seg minst ett, og helst tre poeng fra kampen.

Spanjolene skremte det norske laget umiddelbart, og det tok bare et halvt minutt før de var på farlig besøk i det norske målfeltet.

Ikke mange minuttene senere gikk King i bakken foran det spanske målet, etter at Ramos rev ham i den høyre armen. Det var imidlertid ikke nok til at dommer Michael Oliver blåste for straffespark.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Nærmest mål i den første omgangen kom gjestene etter 16 minutter, da høyreback Jesus Navas kom i ypperlig innleggsposisjon etter et godt oppbygd angrep. Han slo inn hardt og langs bakken, men Rodrigo var akkurat en centimeter eller to unna å nå ballen i tide.

De som fryktet enveiskjøring mot det norske målet tok feil. Norge kom mer og mer inn i kampen. Etter 20 minutter havnet plutselig de to største stjernene, Martin Ødegaard og Joshua King i ønskeposisjonen. Førstnevnte kontret med ballen i beina, men timingen mellom hans pasning og Kings løp var ikke god nok.

Fakta: Lagerbäcks hjemmekamper med Norge 2017: Norge-Tsjekkia 1–1 (VM-kval) Norge Sverige 1–1 (Privatkamp) Norge-Aserbajdsjan 2–0 (VM-kval) Norge-Nord-Irland 1–0 (VM-kval) 2018: Norge-Australia 4–1 (Privatkamp) Norge-Panama 1–0 (Privatkamp) Norge-Kypros 2–0 (Nations League) Norge-Slovenia 1–0 (Nations League) Norge-Bulgaria 1–0 (Nations League) 2019: Norge-Sverige 3–3 (EM-kvalifisering) Norge-Romania 2–2 (EM-kvalifisering) Norge-Malta 2–0 (EM-kvalifisering) Norge-Spania 1–1 (EM-kvalifisering) 15. nov: Norge-Færøyene (EM-kvalifisering)

Like etterpå bød hjemmelaget på nok et godt angrep. Ballen endte hos høyreback Omar Elabdellaoui, som disket opp med et sylfrekt rabona-innlegg (slo inn med høyrefoten, som han tok bak og rundt venstrebeinet). Det endte hos King på bakerste stolpe, men headingen endte i fanget til keeper Kepa Arrizabalaga.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Da halvtimen nærmet seg kom Norge til flere hjørnespark. I den ene situasjonen skadet Håvard Nordtveit seg. Han måtte ut, og inn kom Even Hovland. Det aller første han bidro med var en nestenscoring, men på hjørnesparket fra Ødegaard traff han ikke ballen med hodet, men med armen. Ballen gikk aldri i mål, og det ville uansett aldri blitt godkjent som scoring.

Nærmest mål var kanskje Norge etter 38 minutter. Etter nok en god overgang endte ballen nok en gang hos Elabdellaoui i strålende posisjon. Han brukte for lang tid, og da Ødegaard hadde løpt seg helt fri foran mål endte høyrebacken opp med et skudd eller innlegg som havnet rett på målvakten.

Ødegaard slo armene ut i fortvilelse over visekapteinenes valg.

Like før pause kom Sander Berge nesten til en mulighet, mens Kristoffer Ajer fikk hodet på ballen og styrte et hjørnespark like utenfor mål.

Romania neste

Den andre omgangen startet altså på verst tenkelige vis da Jarstein måtte gi tapt i duellen med Niguez, men ble avsluttet på aller beste vis da King var iskald og vant sin duell med Niguez.

Norge er likevel fire poeng bak Sverige, og er helt avhengige av å slå Romania i Bucuresti på tirsdag for at annenplassen skal være innen rekkevidde.

I tillegg må Sverige tape for Spania, og i tillegg må svenskene avgi poeng i en av sine siste kamper.

Norge har Færøyene og Malta i de to siste kampene i november, og det bør være seks sikre poeng.