I fjor ble han kreftsyk. Nå tar trenerveteranen over nybakte seriemestere.

Fredag ble romerikingen presentert som ny hovedtrener i KuPS. Klubben fra Kuopio vant sist helg det finske seriemesterskapet for første gang på 43 år.

Erlandsen har skrevet under en ettårsavtale med opsjon på ytterligere ett år. Det er hans første trenerjobb siden han ble løst fra kontrakten i Lillestrøm i fjor sommer.

Noen måneder senere fikk 59-åringen den nedslående beskjeden om at han var rammet av kreft. Sykdommen ble oppdaget etter at han kjente på en unormal kul. Derfra var veien kort til operasjon og cellegiftbehandling.

Litt over ett år senere er veteranen tilbake i trenermanesjen. Han understreker at helsen er helt fin igjen.

– Jeg er erklært kreftfri og i toppform. Siden jeg ikke har hatt noe annet å gjøre, har jeg trent to ganger om dagen, sier Erlandsen og fortsetter:

– Jeg ville tilbake i jobb så fort som mulig. Selvsagt måtte jeg sørge for å være i en fysisk befatning som gjør det mulig å jobbe som fotballtrener på høyt nivå. Den jobben måtte jeg legge ned selv. Jeg har brukt tiden godt til å være der jeg er nå.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Arne Erlandsen Alder: 59 (20. desember 1959) Yrke: Fotballtrener Klubb: KuPS, Finland Som spiller: Klubber: Lillestrøm, Djurgården og Strømsgodset. Meritter: To seriegull (1986 og 1989) med Lillestrøm. To cupgull (1985 og 1991) med Lillestrøm og Strømsgodset. 22 kamper og 1 mål for A-landslaget. Som trener: Klubber: Bærum, Lillestrøm, IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss, Fredrikstad og Lillestrøm. Meritter: Seriesølv med Lillestrøm (2001) og IFK Göteborg (2005). Cupgull med Lillestrøm (2017). Mottok Kniksenprisen som årets trener i 2001. Kåret til årets trener i Sverige av storavisen Expressen i 2006. Aktuell: Ble fredag ansatt som ny trener i den finske mesterklubben KuPS. (©NTB)

Ny type utfordring

Arne Erlandsen har vært innom en rekke klubber siden han la opp som spiller i 1993. I to perioder ledet han Lillestrøm (1998–2004 og 2016–18), og i to år ledet han også den svenske storklubben IFK Göteborg. Det gjorde han mellom 2004 og 2006.

Tross en lei avslutning på tiden i LSK og en tøff kamp mot kreften forsvant aldri lysten til å fortsette trenerkarrieren.

– Jeg har hatt et ønske om å jobbe med fotball i noen år til, så det var viktig å komme tilbake nå. Det blir en ny type utfordring å ta over et lag som er seriemestere og skal ut i Europa. KuPS har ambisiøse mennesker i og rundt klubben. Dette er noe jeg gleder meg til, sier Erlandsen.

Han viser til at han tar over en klubb som de siste årene er blitt gradvis bedre for hver sesong. Neste sommer får han muligheten til å lede KuPS i Champions League-kvalifiseringen.

Selv om Erlandsen tar over et vinnerlag, vet han samtidig at det blir tøft å videreføre årets suksess.

– HJK er det store laget i Finland. De vil sikkert gjøre alt for å komme tilbake neste år.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

I dytten

Erlandsen erstatter gulltrener Jani Honkavaara. Han opplyser at dialogen med klubben har pågått «over en viss tid».

Finsk fotball er i dytten om dagen takket være et landslag som er svært nær å løse billett til neste års EM. Det vil i så fall være første gang at Finland blir å se i et sluttspill på seniornivå.

– At landslaget her har suksess, gjør at interessen rundt fotballen blir større. Vi så det samme i Norge da landslaget var veldig bra. Men det er ikke noe annerledes her enn i Norge. Det blir jobbet steinhardt hver eneste dag.

KuPS har tatt seks seriemesterskap og tre cuptitler i sin innholdsrike historie. Kun to ganger tidligere har klubben hatt en utenlandsk trener. Sist var da polske Boguslaw Hajdas ledet laget fra 1983 til 1985.

Arne Erlandsen er i godt norsk trenerselskap i den finske eliteserien. Tor Thodesen har det sportslige ansvaret i hovedstadsklubben HIFK, som ble nummer ni i grunnspillet denne sesongen. Det ga videre spill i nedrykksgruppen, som HIFK til slutt vant og berget plassen på øverste nivå med god margin.