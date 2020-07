Ny Brann-nedtur: Seieren glapp like før slutt

Brennhete Gilbert Koomson så ut til å ha gitt Brann seieren mot Kristiansund, men gjestenes kaptein Dan Peter Ulvestad berget 1-1 etter et cornertrekk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Brann - Kristiansund 1–1

Christoffer Aasbak slo i det 87. minutt mot lengste stolpe, der Bendik Bye fikk stå alene og nikke kontrollert tvers over målgården. Fra kloss hold satte Ulvestad foten på ballen og utlignet.

Noen minutter tidligere ble Aasbak og Ulvestad lurt av Koomson da han satte inn 1-0 for hjemmelaget.

Lars Arne Nilsen fikk ikke se sitt Brann-lag ta tre poeng denne kampen heller. Foto: Marit Hommedal

Scoringen i det 73. minutt var av det severdige slaget. Vegard Forren hadde ballen på egen halvdel, og KBK-forsvaret var tilsynelatende i full balanse. Da langpasningen kom, satte Koomson kursen mellom Ulvestad og Aasbak. Med en utsøkt førsteberøring tok han den forbi dem, og fra spiss vinkel knallet han den i nettet bak Serigne Mor Mbaye.

Fakta Kampfakta Brann – Kristiansund 1-1 (0-0) 200 tilskuere Mål: 1-0 Gilbert Koomson (73), 1-1 Dan Peter Ulvestad (87). Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget. Gult kort: Amer Ordagic, Daouda Bamba, Ruben Kristiansen, Gilbert Koomson, Bismar Acosta, Brann. Lagene: Brann (4-3-3): Håkon Opdal – Taijo Teniste, Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren (Bismar Acosta fra 79.), Ruben Kristiansen – Fredrik Haugen (Erlend Hustad fra 86.), Daniel Pedersen, Amer Ordagic (Kristoffer Barmen fra 64.) – Gilbert Koomson, Daouda Bamba, Petter Strand (Robert Taylor fra 64.). Kristiansund (4-2-3-1): Serigne Mor Mbaye – Bent Sørmo, Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Andreas Hopmark (Ousseynou Diagne fra 80.), Amidou Diop – Bendik Bye, Olaus Skarsem (Faris Pemi fra 80.), Amahl Pellegrino (Sondre Sørli fra 80.) – Amin Askar (Flamur Kastrati fra 69.). Les mer

Gilbert Koomson (nest til høyre) sendte Brann i ledelsen. Foto: Marit Hommedal

Det var 25-åringens sjuende mål for sesongen. Han har vært brennhet den siste tiden og sto igjen bak mye av det Brann skapte. Han var ikke langt fra å bli tomålsscorer litt senere, men da avverget Mbaye.

Med seier i det som ganske lenge var en dørgende kjedelig kamp, men som etter hvert ble brukbar lørdagsunderholdning, ville Brann klatret til 3.-plass. I stedet blir laget værende 7.-plass, to trinn foran Kristiansund. Dette var lagets tredje strake kamp uten seier, og deres andre strake 1–1-kamp på hjemmebane.

– Vi skulle ha kontrollert inn da vi tok ledelsen, men det ble for mange dødballer. Det er tungt å ryke på den måten. De er tøffe på dødball, og vi glapp i sonen på bakerste stolpe, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Ett poeng på Brann stadion er solid. Vi gamblet litt på slutten, og det er en herlig følelse at vi scoret det siste målet. Det forteller om at det er guts og mentalitet i dette laget. Vi gir oss aldri, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Høydepunkt

Det første høydepunktet kom i det 52. minutt, da Petter Strand løftet ballen i bakrom og fant Daouda Bamba, som viste ypperlig teknikk da han i samme bevegelse vendte og avsluttet på volley. Serigne Mor Mbaye i gjestemålet viste keeperspill av høy klasse da han avverget.

Etter en time var det gjestenes tur. Da fikk Bendik Bye et langt framspill, men Vegard Forren tvang ham tilsynelatende for langt ut på siden til at det var lovende skuddposisjon. Bye ga blaffen i det og fyrte fra spiss vinkel av et skudd som føk over hodet på Håkon Opdal og traff tverrliggeren før ballen spratt ut.

Den siste halvdelen ble langt mer severdig enn den første på Brann stadion.

Liv på tribunen

Første omgang bød knapt på sjanser eller underholdning, og den største prestasjonen var at de få Brann-tilhengerne som fikk lov å overvære kampen greide å skape så mye stemning.

Etter et kvarter kom Amer Ordagic og Gilbert Koomson til avslutninger i KBK-feltet etter et hjørnespark, men begge skuddene ble blokkert.

Koomson kom litt senere til en ny avslutning som havnet i en motstanderkropp, og i det 36. minutt nikket Vegard Forren rett utenfor etter en ny cornervariant. Gjestenes beste mulighet før pause var Amin Askars halvvolleyforsøk som gikk høyt over.

Tidlig i 2. omgang førte en dårlig utført Brann-corner til at Amahl Pellegrino fikk en god kontringsmulighet, og Ruben Kristiansen pådro seg gult kort da han stoppet den.

