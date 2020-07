Leeds rykker opp til Premier League etter at rivalen feilet

16 års ventetid er over – Leeds rykket opp etter hjelp fra nabo Huddersfield.

Leeds kan endelig juble for opprykk til øverste nivå. Her fra en kamp tidligere denne sesongen. Foto: Ed Sykes

HUDDERSFIELD-WEST BROMWICH 2–1

Leeds er tilbake i Premier League etter 16 år på nivå to og tre i engelsk fotball.

Opprykket ble klart fredag kveld, uten at Leeds selv var i aksjon. Huddersfield-seier over West Bromwich gjør at sistnevnte ikke kan ta igjen Leeds, som nå er garantert én av to direkte opprykksplasser fra Championship.

Årevis med kaos

2. mai 2004 var dagen da Leeds rykket ned fra Premier League. 1–4-tapet borte mot Bolton i tredje siste serierunde gjorde at gapet til trygg plass var umulig å tette. De neste 16 årene har Leeds stort sett vært eksempelet på hvordan en fotballklubb ikke skal drives. Elendig økonomi førte til panikksalg av de beste spillerne og poengtrekk. Nytt nedrykk til nivå tre. Et utall managere og eiere har prøvd seg. Noen sesonger har startet lovende, men endt i fortvilelse hos trofaste Leeds-supportere. Gang etter gang.

Leeds er avhengig av Premier League.

Men i 2017 kom de første tegnene på at ting kunne være i ferd med å snu for klubben. En stabil eier, italienske Andrea Radrizzani, tok over klubben. Og før 2018/19-sesongen ble Marcelo Bielsa ansatt. «Loco Bielsa», med fortid i flere europeiske storlag, innførte en spillestil der Leeds dominerer kampene – og vinner ofte. Men en elendig sesongavslutning rotet bort en direkte opprykksplass, og i kvaliken røk de mot Derby i semifinalen.

Måtte vinne

Denne sesongen startet bra, og etter en forbigående formdupp i vinter, har Leeds vist vinnerform både før og etter koronapausen. Etter seieren mot Barnsley på torsdag trengte Leeds bare ett poeng på sine to gjenværende kamper for å være garantert opprykk, men skulle forfølgerne West Bromwich eller Brentford feile i innspurten, ville det også garantere Premier League–fotball på Elland Road i høst.

Og nettopp dette var premisset da Huddersfield tok imot West Bromwich fredag kveld. Huddersfield ville så å si sikre Championship-spill med tre poeng, mens poengtap for West Bromwich ville gjøre det umulig for dem å ta igjen serielederen, og garantere Leeds-retur til toppdivisjonen.

Oppgjøret på John Smith´s Stadium fikk en drømmestart for hjemmelaget, men også fansen av laget litt lenger nordøst i Yorkshire jublet etter fire minutter, da Chris Willock banket inn ledelsen. Huddersfield var best i innledningen av kampen og skapte flere sjanser, men i slutten av omgangen kom West Bromwich mye bedre med, og det var fortjent da Dara O´Shea utlignet rett før pause. 1–1 ville likevel sende Leeds opp.

West Bromwich styrte kampen i andre omgang og hadde flere sjanser til å utligne, men klarte ikke å overliste keeper Jonas Lossl. I stedet kontret hjemmelaget inn 2–1 bare fire minutter før full tid. Emile Smith-Rowes scoring sikret Championship-spill for Huddersfield og Premier League-spill for Leeds i 2020.

Rekdal: – Tror Leeds kan klare seg brukbart

Leeds har mange tilhengere i Norge, spesielt etter dominansen til de helhvite på 60- og −70-tallet. Kjetil Rekdal er en av dem. Da vi pratet med ham før kampen mot Barnsley på torsdag, poengterte han hvor enormt viktig det er for en klubb som Leeds å spille på øverste nivå.

– Leeds er avhengig av Premier League. Bare å rykke opp er vel 1 milliard på bunnlinjen tvert, sa Rekdal, som tror at laget har gode muligheter til å etablere seg på det øverste nivået.

– Det har et lag som spiller ganske bra og kan sikkert klare seg brukbart på første forsøk i Premier League, selv om det er stor forskjell og langt opp til City, Liverpool og de beste lagene.

Slik reagerte den tidligere landslagsspilleren på Twitter da opprykket var i boks fredag kveld:

Han er ikke den eneste som tar til Twitter for å uttrykke glede – og lettelse. Her er et utvalg andre reaksjoner.

Capital Yorks News:

Komiker Bård Tufte Johansen:

Leeds sin offisielle Twitter-konto:

Tidligere Leeds-spiller Vinnie Jones:

Stillingen i Championship etter fredagens kamp er som følger:

1: Leeds, 87 poeng (to kamper igjen å spille).

2: West Bromwich, 82 poeng (én kamp igjen).

3: Brentford, 81 poeng (to kamper igjen).

Det betyr at Brentford, som har vunnet alle sine kamper etter at serien startet opp igjen, rykker direkte opp med fire poeng i sine to siste. Da ender de likt på poeng med West Bromwich, men har en overlegen målforskjell.

