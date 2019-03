22-åringen spiller på midtbanen og har sin første trening med AaFK torsdag, skriver klubbens hjemmeside.

– Brian har de to siste sesongene spilt for Charleston Battery på nivå to i USA. Prøvespillet har kommet i stand gjennom Reidar Tryggestads nettverk, og spesielt sentral for at dette går i orden er Tom Bagley, forteller sportslig leder Bjørn Erik Melland til nettstedet.

Anunga har tidligere også spilt for amerikanske Wilmington og FC Rainbow i hjemlandet Kamerun.