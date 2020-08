Toppserien direkte: Følg Klepps bortekamp i Oslo

Frisparket tas av Jensen, men går over dødlinja.

Tunes er god i bruddet, men pasningen frem mot Linberg blir for upresis.

Etter noen fine vendinger fra Terland er det til slutt Stanton som nok en gang får fyrt av. Denne gangen over mål.

Olsen klarerer rett i beina på Stanton. Hun får fyrt av et skudd, men keeper har god kontroll på skuddet.

20′ DEL