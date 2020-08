Bolaños bekrefter: Returnerer til Start

Christian Bolaños bekrefter på Instagram at han er klar for Start. Han ønskes lykke til i Start av sin gamle klubb.

Christian Bolaños ble en stor hit sist han var i Start. Foto: Solum, Stian Lysberg

SISTE: Saprissa, Bolaños klubb i Costa Rica, skriver på sin nettside at Bolaños er klar for Start. Spilleren bekrefter nyheten selv på Instagram.

– Jeg ønsker å informere alle fans av Saprissa at i løpet av de siste timene har muligheten for å returnere til europeisk fotball åpnet seg, og jeg har kommet til enighet med Saprissa om å gå til Start.

– Vi ønsker Christian og familien alt det beste. Han har uten tvil vært en svært viktig spiller for oss, uttaler sportsdirektør Victor Cordero.

Start har ennå ikke bekreftet overgangen. Atle Roar Håland ønsket tidligere onsdag ikke å kommentere spekulasjonene.

Jesper Mathisen kunne tidligere onsdag melde at han hadde snakket med den tidligere Start-spilleren.

«I desember 2019 mente enkelte på Sparebanken Sør Arena at Christian Bolanos var for gammel til å bidra for Start, men nå har pipen fått en annen lyd. Start og Bolanos er i forhandlinger om kontrakt, og han skal etter planen ankomme Kristiansand neste uke» skriver Mathisen.

Mathisen utdyper overfor Fædrelandsvennen:

– Jeg snakket med han i kveld. Da sa han at han trodde det ble tur til Kristiansand neste uke, sier Mathisen.

– Jeg snakket også mye med med han i desember 2019, for da var han veldig interessert i å komme. Den gang mente Start han var for gammel og lite bevegelig, men nå har pipen fått en annen lyd, sier Mathisen.

Flere medier i Costa Rica melder det samme. Blant andre nettstedet Teletica. De skriver at Bolaños har et tilbud fra Start. Nettstedet Amprensa.com skriver at Bolaños har et «saftig» tilbud fra Start, og at det forhandles med Saprissa om å få spilleren til Kristiansand neste uke.

Bolaños er 36 år gammel og har spilt de siste sesongene i Saprissa i hjemlandet. Han står med fem mål denne sesongen. I fjor ble laget seriemester, og Bolaños ble kåret til ligaens beste spiller i tillegg til å bli toppscorer.

Han ble en stor stjerne i Start da han spilte der i 2009 og 2010. Siden har han blant andre spilt for Vancouver Whitecaps og FC København. Han ble tatt ut i VM-troppen til Costa Rica i 2018.

