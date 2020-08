Eliteserien direkte: Rosenborg vant på bortebane

Rosenborg vinner sin tredje kamp på rad, og slår Mjøndalen 2-0. Takk for følget her fra Consto Arena!

Men Makani redder og holder den etter å ha kastet seg over den! Svensken tar et hvilesteg og skyter slapt til venstre.

Dobbeltsjanse for Eggen Hedenstad! Første blir blokkert av Dragsnes, mens han blåser den andre langt over. God mulighet!

Mjøndalens 3-5-2 blir for 5-3-2. Det betyr lite plass for RBK-kantene. Både Ceide og Helland anonyme så langt.

Nærmer seg noe for RBK. Hedenstad finner Islamovic bak Mjøndalen-forsvaret. RBK-spissen får rettvendt seg, men skuddet er for løst.

Helland kjører et par frekke overstegsfinter, men innlegget blir klarert. Så dukker Tagseth opp, han forsøker et skudd, men det blir for puslete - og ballen går også utenfor.

Gjermund Åsen med lang ball opp mot Islamovic - over alle og ut over dødlinjen.

