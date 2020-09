Store endringer for EM i Norge: Kun én by får arrangere kamper

Håndball-EM i Norge i desember kommer ikke til å bli spilt både i Trondheim, Stavanger og Bærum. Det blir bare én vertsby i mesterskapet på grunn av pandemien.

Håndball-EM i Norge blir endret på grunn av koronapandemien. Foto: Vidar Ruud

Det bekrefter Norges Håndballforbunds generalsekretær Erik Langerud overfor NTB.

Forbundet hadde et møte med myndighetene tidligere denne uken. Der ble mye diskutert, blant annet arrangementsopplegget under det kommende kvinnemesterskapet.

– Det kom veldig klare signaler og et ønske om at vi skal spille alle kamper samme sted. Dette er blant annet med på å begrense reisevirksomhet, forflytting av lag og er dermed et viktig grep med tanke på smitterisiko, sier Langerud til NTB.

– Vi respekterer selvfølgelig dette og utfordrer ikke myndighetene for å få spill på to eller tre steder. Vi er svært glad for støtten vi opplever fra departement og myndigheter i en vanskelig situasjon.

EM-arrangementet kommer trolig til å få statsstøtte på rundt 30 millioner kroner etter bortfallet av billettinntekter.

Usikkert hvor

Neste uke faller NHF etter all sannsynlighet ned på om det blir Trondheim, Stavanger eller Bærum som får EM. 60 prosent av mesterskapet spilles i Norge, resten i Danmark.

– Det er helt åpent hva vi faller ned på. Alle tre har veldig gode argumenter, sier Langerud.

Norges Håndballforbunds generalsekretær Erik Langerud. Foto: Vidar Ruud

EM-kampene er svært ettertraktet blant de tre byene, og det skal ha kommet gode tilbud for å få forbundet på kroken fra alle tre.

Norge skulle etter planen starte EM i Trondheim med tre kamper i puljespillet. Så var en hovedrundegruppe planlagt i Stavanger før sluttspillet med semifinaler og medaljekamper ble lagt til Bærum.

Tomme tribuner?

I Danmark er det lagt opp til kamper i Frederikshavn og Herning, men det blir trolig bare ett spillested der også.

EM kan gå for helt tomme tribuner eller med noen få hundre tilskuere på plass i hallen. Heller ikke det er avklart.

Norge vant EM i 2016, men skuffet to år senere ved å ta 5.-plassen.

