«Casper kan gjøre nordmenn til minieksperter på tennis»

Når plutselig nordmenn bråreise til Paris, uten billett til arenaen, i håp om å få se en norsk sensasjon, da skjønner vi at noe spesielt skulle skje. Det spesielle var at en norsk 20-åring skulle møte verdens beste tennisspiller gjennom tidene – og sa at han hadde håp om å vinne.

Det ble med håpet naturligvis. Men for første gang fikk Casper Ruud møte en storspiller i en Grand Slam-turnering. Han kalte det selv en drøm.

Roald, Berit / NTB scanpix

Alt talte imot

Alt talte for Roger Federer på forhånd. Statistikken, erfaringen, publikum. Nesten alle de 8.000 tilskuerne ville ha med Federer videre i Roland-Garros, han er kunstneren og en attraksjon fortsatt, i sitt 38. år.

Så får vi se etter hvert hva Casper Ruud kan bli. Og vi får se om han kan bringe tennis opp på et oppmerksomhetsnivå som ligner noe, også i skilandet Norge.

Vi må anta at tusener av dem som så Ruud-Federer i denne kampen, for første gang fulgte en hel tenniskamp, og kommentatorene la opp til voksenopplæring på grunnivå. Fornuftig, for det er ikke bare de sportslige prestasjonene, men også poengsystemet som fascinerer i tennis. Det krever innføring.

Abc for seerne

Kanskje vi kan sammenligne med hva Ingemar Stenmark utrettet for slalåmsporten i Sverige. Som den faste kommentatoren, Plex Pettersson, sa. Til å begynne med var det bare å følge klokken, noe mer ville bare være forstyrrende.

Som årene gikk og hele Sverige fulgte Ingemar fra renn til renn, ble svenskene mer og mer opptatt av svingteknikk, utstyr og andre detaljer. Små eksperter, slik vi nordmenn er takket være alpinistene våre.

Casper Ruud kan bli den som gjør nordmenn til minieksperter på tennis, sørge for at seere som knapt har peiling på uttrykk som grand slam og dobbeltfeil, tar følge med den nytente norske verdensstjernen opp til et nivå som gjør tennissporten spennende for mange.

Roald, Berit / NTB scanpix

Verden og vi

Men hvorfor ble norsk skisport blandet inn i starten på denne teksten? Bare for å understreke at tennis er en verdensidrett. Når de store kåringene finner sted ved årsskiftet, er de gjerne de beste i tennis, friidrett, svømming og kanskje golf som topper listene. Kanskje aller oftest tennis.

Derfor skal vi la oss imponere av det Casper Ruud har fått til – foreløpig – og tillate oss å vente på mer.

At han skulle slå Federer i 3. runde i Roland Garros, var ikke å vente, selv om han sa på forhånd at han gikk for seier. Om han ment det innerst inne, vet vi ikke.

Men at han virkelig tror at han skal beseire de aller største en gang, det kan vi stole på.