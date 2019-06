Bryne tapte målfest mot Nardo

NARDO – BRYNE 3–2

Bryne gjestet Nissekollen i Trondheim i håp om å ta sin første trepoenger på bortebane for sesongen. På motsatt banehalvdel sto et Nardo-lag som har imponert så langt i sesongen.

Før kampstart lå Nardo på femteplass i 2. divisjon, mens Bryne lå fire plasser bak. Med seier vil Bryne tatt seg forbi trondheimslaget på målforskjell.

Fakta: Kampfakta Nardo – Bryne 3–2 (3–1) PostNord-ligaen avd. 1 Nissekollen kunstgress Mål: 0–1 Bjarne Damsgård Langeland (6), 1–1 Jarl Magnus Ernstsen Knutsen (22), 2–1 Vebjørn Walnum Vinje (36), 3–1 Ole Christian Hammerfjell Sæter (45), 3–2 Vetle Lunde Myhre (69) Gule kort: Andreas Ueland, Sander Birhanu Ystanes, Andreas Dybevik, Andreas Jacobsen, Bryne Dommer: Mohammad Hafezi (Vardal IF) Brynes lag (4-3-3): Igor Spiridonov – Pål Fjelde, Andreas Jacobsen, Andreas Ueland, Rune Pedersen Bore (Petter Havsgård Martinsen 57) – Sander Birhanu Ystanes, Bjarne Damsgård Langeland, Andreas Dybevik (Erik Rosland 70) – Robert Undheim, Omar Fonstad el Ghaouti, Tor Andre Skimmeland Aasheim (Vetle Lunde Myhre 46) X

Tok en tidlig ledelse

Det startet bra for Jærbuene, som etter en innøvd cornervariant fikk straffespark allerede før fem minutter var passert. Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen innrømmer at det var godt å se at det innøvde trekket fungerte.

Bjarne Damsgård Langeland fikk to forsøk fra ellevemeteren, og etter at den første ble mesterlig reddet av Nardo-keeperen, satte Langeland forsøk nummer to kontant midt i mål. Kapteinens andre scoring denne sesongen, og en drømmestart for Bryne.

– Vi fikk kampen dit vi ville, sier Halvorsen til Stavanger Aftenblad.

Nardo svarte tre ganger før pause

Nardo skulle ikke bruke lang tid på å slå tilbake, og fikk utligningen etter 22 minutter. Jarl Magnus Ernstsen Knutsen vendte bort et par Bryne-spillere før han skrudde ballen i det lengste hjørnet.

– Vi har bra kontroll, men så begynner vi å slurve litt med kampplanen med å spille litt for mye smått. Da vet vi at på den banen som er tørr, hard og humpete at vi får en del brudd mot oss, sier Halvorsen.

Etter utligningen tok Nardo betydelig mer over kampen. Etter 35 minutter stoppet Andreas Ueland et angrep med hånden, og Nardo fikk et soleklart frispark. På vakkert vis skrudde Vebjørn Walnum Vinje ballen rundt muren og ned i hjørnet, og trondheimslaget hadde med det snudd ballen.

Tre minutter på overtid av første omgang kom også 3-1, da Ole Christian Hammerfjell Sæter headet ballen forbi Igor Spiridonov.

– Det sa jeg klart i fra til spillerne at var skuffende. Vi blir litt for overmodige, og det kan man ikke på den banen mot det laget. Det er derfor nesten aldri noen lag vinner der, sier Bryne-treneren.

Kjempet for å komme tilbake i kampen

Etter hvilen presset Bryne på for en redusering, og fikk også den etter 69 minutter. Robert Undheim sendte et innlegg inn feltet der innbytter Vetle Lunde Myhre akkurat fikk en liten berøring på ballen før den gikk mål.

Det var et mye bedre Bryne-mannskap i den andre omgangen enn den utgaven som avsluttet den første.

– Vi hadde en målsetting i pausen om å vinne andre omgang, og score nok mål til å ta poeng. Vi gjorde alt det vi ble enige om i andre omgang, og da vinner vi andre omgang 1-0

Begge lag hadde noen brukbare målsjanser mot slutten av kampen, men flere mål ble det ikke. Dermed gikk Bryne på sitt tredje tap for sesongen og forblir på ni poeng etter åtte kamper.

Allerede på mandag venter serielederne Stjørdals-Blink til en ny bortekamp i Trøndelag.

– Det er bare å brette opp armene, sier Halvorsen.

Kampen mot Nardo skulle egentlig vært spilt 28. april, men ble flyttet grunnet flystreiken.