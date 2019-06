28-åringen er vraket fra årets drømmemil, og er satt til å løpe 3000 meter under torsdagens Bislett Games.

Men storebror Ingebrigtsen sier han har skumle planer om å ta tilbake plassen tilbake neste år.

– Med bare to plasser må den som løper saktest vike plassen til de to raskeste. Men neste år er planen å være tilbake på topp og løpe drømmemila igjen, sa 28-åringen på en pressekonferanse tirsdag.

Henrik Ingebrigtsen (28) løper 3000 meter, mens de yngre brødrene Jakob (18) og Filip (26) skal løpe den avsluttende drømmemila under Bislett Games 13. juni.

På pressekonferansen kunne Henrik avsløre at han går for å slette norgesrekorden til Marius Bakken på 7.40,77, som ble satt i 2001. Da må Henrik slå sin egen personlige rekord med rundt to sekunder.

– Min personlige rekord er 7.42. Jeg håper at jeg slår den norske rekorden og at jeg løper under 7.40.

FÅTT MED DEG DENNE? Bislett Games er utsolgt

– Det kommer selvfølgelig an på meg selv, men også hvor fort de første 100 meterne går. Hvis det ikke går for fort kan jeg få en god start og sakte øke farten. Da kan sjansen for en norsk rekord være innen rekkevidde. En ny rekord for Team Ingebrigtsen ville vært bra, sier den eldste Ingebrigtsen-broren.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Aldri mer skole

Det er de to yngste i flokken som tar seg av drømmemila torsdag. Både Filip og Jakob håper da å bli de første nordmennene som vinner drømmemila på Bislett stadion.

Filip klinket i sin sesongåpning forrige uke til med 13.11,75 og ny familierekord på 5000 meteren. Da luktet han på norgesrekorden til Marius Bakken på 13.06,39 fra 2004, men en tøff sisterunde gjorde at sekundene tikket ifra 26-åringen.

– Men det var godt å kjenne at jeg er tilbake på mitt normale nivå og føle at kroppen responderer godt.

– Det kan være risikabelt å ha et så hardt løp, spesielt på 5000 meter, bare én uke i forkant. Men jeg tror jeg har kommet godt ut av det. Jeg har følt meg i godt slag etter det løpet og jeg tror jeg er klar til torsdag, sa Filip.

Yngstemann Jakob gjorde ferdig skolen forrige torsdag. Førstkommende torsdag stiller han på startstreken for første gang som friidrettsutøver på heltid.

– Jeg er ferdig med skolen for alltid, smilte 18-åringen lurt og fortalte at det føles godt å være 100 prosent friidrettsutøver.

– Jeg gleder meg til å løpe og forhåpentligvis blir det en bra plassering til slutt, sa 18-åringen.