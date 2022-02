Riiber om kjempetabben: – Alt har vært møkk

ZHANGJIKAOU (VG) Etter 11 dager coronaisolasjon gikk det igjen galt for Jarl Magnus Riiber. OL-favoritten endte på 8. plass etter å ha tapt mer enn halvt minutt da han gikk feil inne på stadion.

– Jeg tenker på at det «dette var møkk». Alt har vært møkk, sier Riiber til VG etter kjempetabben.

Da en fjerdedel av OL-rennet var unnagjort ledet han med over 40 sekunder. Men gikk feil og måtte snu i den høydramatiske konkurransen.

Den kostet ham nesten hele ledelsen han hadde skaffet seg med 142-metershoppet i bakken tidligere tirsdag. Til slutt måtte den uheldige 24-åringen slippe syv mann foran seg. Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro stormet forbi og inn til gull og sølv. Riiber kom inn 39 sekunder bak og er «mektig imponert» over lagkompisene.

Men den største OL-favoritten er trist på egne vegne.

– Det var et lyspunkt å komme ut og vise at jeg er sjef i hoppbakken. Jeg er så langt unna det toppnivået mitt i langrennssporet at det nesten er flaut. Men du kan kanskje ikke vente så mye mer enn to uker i isolasjon, beskriver han.

Til Discovery kaller Riiber sin store feil for «typisk».

– Man vet aldri. Det kunne selvfølgelig endret hvordan folk hadde angrepet løpet sitt. At de ikke hadde gått for førsteplassen, men kanskje andre- og tredjeplassen. Det får vi aldri vite. Jeg gikk sakte og følte meg dårlig. Selv ved små fartsøkninger følte jeg meg ikke bra. Så det hadde kanskje ikke endret noe, sier Riiber til VG med munnbind i ansiktet og hette over hodet.

– Fra ett mareritt til et annet for Jarl. Det skal ikke kunne skje i et OL, sier Espen Andersen som ble nummer 15.

Riiber kom til Kina som en av OLs aller største favoritter. Antagelig ble han smittet av treningskamerat Kristjan Ilves på flyet til Beijing. Estlenderen er også ute av «corona-fengslet» og falt fra 2. til 9. plass i langrennet.

GRATULERER: Jarl Magnus Riiber gratulerer Jørgen Graabak med OL-gullet. I forgrunnen sølvvinner Jens Lurås Oftebro.

Det er ikke første gangen Jarl Magnus Riiber går feil.

– Du har hatt uflaks med corona, skadet på oppløpet i Lahti, gått feil i Lahti, gått feil her. Hvordan er det?

– Special guys, special things, svarer Jarl Magnus Riiber.

Nå er han usikker på den siste OL-øvelsen. Lagkonkurransen i kombinert går torsdag.

– Jeg får se om jeg «overlever» denne dagen. Det kan hende jeg får en liten sykdom i morgen etter det som har vært. Det er jo kaldt og litt annet klima enn inne på hotellet jeg har vært. Så vi får se, sier Riiber.

Han er ikke er fremmed for at Espen Bjørnstad får plassen.

– Det er ille for Jarl selv. Han hadde lyst på den gullmedaljen. Vi må bygge opp gutten igjen. Så er han med på laget igjen på torsdag, sier kombinertsjef Ivar Stuan til VG.

– Han har hatt mye uflaks – hatt både corona og ødelagt skulderen på oppløpet tidligere?

– Han er veldig konsentrert når han gikk nå. Plutselig var han i feil bane. Du kan bare tenke selv den følelsen du får når du skal tilbake igjen og snu. Jeg føler han er friskmeldt, og jeg gleder meg til resten av sesongen. Han kommer til å bite hardt fra seg.

– Har han uflaks?

– Jeg fikk litt tårer i øynene på pressekonferansen tidligere i OL. Han er fryktelig uheldig. Han fikk corona også. Det er ikke noen god oppladning til OL å være 14 dager på hotellrom. Men det var bonus å komme til start, det greide han, så han får glede seg med Jens og Jørgen, svarer Ivar Stuan.