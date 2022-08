Jakob Ingebrigtsen: – Ville gå for trippel-gull i EM

Jakob Ingebrigtsen (21) skulle gjerne ha løpt for å vinne tre EM-gull i München. Men covid-19 stoppet ham fra å ta det siste på 10.000 meter søndag – etter at han hadde vunnet 5000- og 1500-meter noen dager tidligere.

LØPEGULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen (21) vant sitt andre EM-gull på 1500 meter etter et sololøp på Olympiastadion i München for en uke siden.

Det fortalte han under en pressekonferanse torsdag formiddag i Lausanne, der han skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevnet fredag klokken 20.33.

NRK 1 sender stevnet fra klokken 20.00 – NRK 2 fra klokken 20.55.

– I München hadde jeg en god mulighet for å klare en trippel. Jeg ville ha gjort det søndag. Men jeg fikk ikke sjansen til å kvalifisere meg for 10.000-meteren fordi jeg fikk covid da jeg skulle ha løpt 10.000 meter. Jeg kunne ikke gjøre det i sommer, fortalte Jakob Ingebrigtsen til et i hovedsak fransk pressekorps.

Pressetreffet ble vist på Diamond Leagues YouTube-kanal.

Det ble klart for et par dager siden at Jakob Ingebrigtsen ville stille til start på 1500-meteren i Lausanne, kun åtte dager etter at han vant 1500-meterfinalen i friidretts-EM i Olympiastadion i München. Det gjorde han to dager etter å ha vunnet 5000-meteren forrige tirsdag.

Dermed forsvarte han i løpet av tre dager dobbelttittelen fra Berlin-EM 2018.

Det var da han fikk spørsmål om han «i fremtiden» ville gå for en mesterskapstrippel, at han fortalte om sitt opprinnelige ønske om å gå for en slik under europamesterskapet forrige uke.

Norges Zerei Kbrom Mezngi (36) vant EM-sølvmedaljen på 10.000 meter bak Italias Yemaneberhan Crippa.

– Har du sjekket programmet for VM i Budapest (2023) og OL (Paris 2024), og om det er mulig der, ble han spurt.

– Nei, jeg vet ikke. Jeg håper de har gjort det mulig, svarte Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg vil gjøre så mye som mulig. Men arrangøren må legge til rette for det, sa han også.

Ingebrigtsen, som ble nummer to på 1500-meteren i VM, kan bryne seg på et sterkt felt i Lausanne fredag kveld.

VM-gullvinneren på 1500 meter, briten Jake Wightman, stiller ikke til start.

Det gjør imidlertid Timothy Cheruiyot. Kenyaneren tok OL-sølv bak Ingebrigtsen for ett år siden og endte på 6. plass i VM forrige måned. Spanias Mario García – bronsemedaljevinner i EM – løp bedre og ble nummer fire på distansen i Eugene, foran briten Josh Kerr på 5. plass og Abel Kipsang fra Kenya på 7. plass.

Jake Heyward fra Storbritannia tok 2.-plassen på 1500 meter i München-EM.

Alle disse skal forsøke å slå Jakob Ingebrigtsen på den intime stadion i Lausanne, der han for nøyaktig ett år siden vant 3000 meter etter OL i fjor.

– Jeg får prøve å gjøre det beste ut fra forutsetningene. Med bra forhold kan det bli en god konkurranse foran Diamond League-finalen i Zürich (1500 m 8. september). Jeg håper det blir moro og et godt løp, sier han.

Jakob Ingebrigtsen fikk også spørsmål om hvem han nå trener under, etter at faren Gjert Ingebrigtsen avsluttet sin trenergjerning for ham og brødrene Henrik og Filip. Svaret hans var kortfattet.

– Jeg trener mest for meg selv, og med mine brødre Henrik og Filip. Det har jeg gjort hele livet, sa han.