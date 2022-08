Eckhoff må ta pause – har gått på «en liten smell»

Tiril Eckhoff deltar ikke på den kommende Blink-festivalen og dropper også flere kommende landslagssamlinger. Belastningen har vært for tøff over tid.

Tiril Eckhoff må ta en lengre pause.

Det opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding mandag.

To sesonger med pandemi, et koronapreget Beijing-OL og en koronainfeksjon i etterkant av sesongen oppgis å ha kostet mye mentalt og fysisk for Eckhoff.

Nå må hun bruke tid på å komme til hektene.

– Totalbelastningen har vært for stor i en periode, så jeg trenger litt mer tid til å komme meg igjen. De siste årene har kostet ekstremt mye, og selv om jeg er veldig motivert for å fortsette karrieren min, er jeg ennå ikke helt klar for å satse maksimalt, sier skiskytterstjernen.

– I bakkant av et OL er det rom for å bruke mer tid på å hente seg inn, og trene litt annerledes og alternativt. Jeg kjenner meg selv godt, og er trygg på at dette er det riktige for meg nå, etter å ha gått på en liten smell, tilføyer hun.

Eckhoff deltar dermed ikke på den kommende Blink-festivalen i Sandnes. Ei heller blir hun å se på landslagets kommende samlinger.

Landslagsledelsen stiller seg bak grepene veteranen nå tar.

– Det viktigste er at Tiril lytter til kroppen sin, og melder seg klar når hun føler at tiden er riktig. Tiril er motivert, hun er i trening, og hun vet hva som kreves i forberedelsene til vintersesongen. Hun får den tiden hun trenger, og så vil trenerne følge henne opp til hun blir med på landslagets opplegg igjen, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Tiril Eckhoff reiste hjem fra Beijing-OL med tre medaljer. Det ble gull på den blandede stafetten, mens det på fellesstarten og jaktstarten ble henholdsvis sølv og bronse.

32-åringen har åtte olympiske medaljer og ti VM-gull på sin merittliste.