Hjemmeseier for Djerv 1919 over Randaberg

Randaberg måtte se seg slått 4-1 av Djerv 1919 i G19 Elite.

Sindre Staveland Hevrøy sendte Djerv 1919 i føringen etter 37 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0 til Djerv 1919.

Var suverene i andre omgang

Fredrik Harestad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter etter hvilen. Etter 69 minutter tok Djerv 1919 ledelsen på nytt ved Jonas Alsaker Sande, og Ola Boye sørget for Djerv 1919-jubel da han satte inn 3-1 like etterpå. Kasper Askeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for samme lag. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Samme tabellplassering for bortelaget

Djerv 1919 tok sin første seier i årets sesong.

Djerv 1919s Vetle Worre Bråtveit fikk gult kort.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Randaberg måle krefter med Vard Haugesund, mens Djerv 1919 møter Staal Jørpeland.

