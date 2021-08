Slik starter RBK: Skarsem fra start

Olaus Skarsem (23) starter – og nyervervelsen Adrian Pereira er med på benken.

Olaus Skarsem hadde et frisk innhopp mot Rennes på torsdag.

STAVANGER: Før søndagens kamper er Rosenborg nummer fire på tabellen, bare fem poeng bak Molde. Serielederen tapte i nettopp Stavanger for to uker siden.

Da lagene møttes på Lerkendal i mai smadret RBK Viking 5–0.

Rogalendingene har kun 1 seier på 23 kamper mot Rosenborg, den seieren kom i fjorårets oppgjør i Jåttåvågen.

Skarsem fikk sjansen fra start mot Mjøndalen for to uker siden, men ble tatt av i pausen. Siden har han hadde to gode innhopp mot Odd og Rennes.

Back in town

Onsdag ble Adrian Pereira presentert som Rosenborg-spiller. 21-åringen kom fra greske PAOK og skal styrke RBK på venstrebacken med sine offensive kvaliteter.

Søndag er han med i troppen som har reist til Stavanger for å møte Viking, klubben der han fikk sitt store gjennombrudd.

Adrian Pereira er tilbake i hjembyen Stavanger.

Når han nå returner til SR-Bank Arena, er det fortsatt under ett år siden siddisen forlot de mørkeblå.

Laget

Carlo Holse startet som indreløper mot Rennes, men skyves opp på vingen mot Viking. Dermed er Emil Konradsen Ceïde henvist til benken.

Slik starter RBK: André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Holmar Örn Eyjolfsson, Even Hovland, Adam Andersson - Anders Konradsen, Pavle Vagic, Olaus Skarsem - Carlo Holse, Noah Holm, Stefano Vecchia.