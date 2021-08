Tjensvoll-seier over Brodd 2

Brodd 2 røk 1-3 for Tjensvoll på hjemmebane i 5. divisjon i fotball for menn.

Etter 16 minutter tok gjestene ledelsen ved Tobias Tharaldsen, og Tjensvoll doblet ledelsen da Mohammed Chamdid satte inn 2-0 sju minutter senere. Deretter reduserte Brodd 2 da Benjamin Rønningen Amundsen satte inn 1-2-målet fire minutter før hvilen. Ved pause sto det 2-1 til Tjensvoll.

Brodd 2 så rødt

Tjensvoll-spiller Elias Tamrat Kebede satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Tomasz Edward Dworak (Brodd 2) ble sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort ni minutter før slutt. Vertene måtte fullføre kampen med ni spillere etter at Maciej Wladyslaw Wajda ble sendt i dusjen ni minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Tjensvolls første seier denne sesongen.

Brodd 2s Andrzej Hedloff og Piotr Wajda fikk se det gule kortet.

Etter mandagens kamp ligger Brodd 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Tjensvoll er på sjuendeplass med tre poeng.

I neste runde skal Brodd 2 møte Paradis, mens Tjensvoll møter Finnøy.

