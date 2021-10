Dortmunds bønn til Norge: – Erling er ikke en maskin

Norge håper fremdeles av Erling Braut Haaland (21) kan rekke de kommende landskampene. Borussia Dortmund ber Norge la ham hvile.

MENNESKELIG: Den tyske elektronikagruppen Kraftwerk synger om «Die Mensch-Maschine» - maskin-mennesket. Det er ikke Erling Braut Haaland, sier Dortmund, som ber Norge ikke ta ham ut til de kommende landskampene.

Erling Braut Haaland sliter med en muskelskade og spilte ikke for Dortmund mot Augsburg lørdag.

– Erling prøvde det, han vil alltid spille. Men det fungerte ikke, sier trener Marco Rose om spissens kamp mot klokken.

Det er den tredje strake kampen 21-åringen har måttet stå over for klubblaget. Tidspunktet for skaden kommer på verst tenkelig tidspunkt for det norske landslaget, som skal ut i skjebnekamp mot Tyrkia på fredag. Mandag venter Montenegro.

Landslagssjef Ståle Solbakken og resten av det norske støtteapparatet håper fremdeles at Haaland kan bli spilleklar til landskampene, men Dortmund ber om at storscoreren får tid til å bli kvitt skaden.

– Det ser ikke bra ut for Norge heller. Og det ville være bra hvis vi bare tar av presset nå. Erling er et menneske, ikke en maskin. Og det er viktig at vi får gutten i form nå. For BVB og for Norge, sier Rose.

«BVB ser med stor forundring på» at Norge fortsatt håper å bruke Haaland, skriver lokalavisen Ruhr Nachrichten. Senest søndag sa landslagslege Ola Sand til NTB at de ikke har gitt opp håpet.

Norge kan feste grepet om én av de to øverste plassene på tabellen i VM-kvalifiseringen med seier over Tyrkia:

Haalands skade er bare toppen av en enorm skadekrise i den norske troppen. Spesielt på spissplass er det tynt:

Real Sociedad-angriper Alexander Sørloth er definitivt ute av troppen.

Lørdag gikk Joshua King skadet av banen for Watford før pause mot Leeds. Han skal til MR-undersøkelser mandag.

Veton Berisha endte opp med en ispose på leggen etter Vikings kamp mot Sandefjord lørdag, men ga uttrykk for at han kom til å rekke landskampene.

Solbakken har ennå ikke kalt opp noen erstattere for Haaland og King, da det ikke er endelig avklart om duoen kan være med på samling eller ikke.

Sander Berge og André Hansen er ute med skader fra før. Heller ikke keeper Per Kristian Bråtveit fullførte sin kamp for Nimes lørdag.

Kristoffer Ajer fikk en kjenning i en lårmuskel forrige serierunde og er ikke i Brentfords tropp til søndagens kamp mot West Ham i Premier League.

– Jeg har ikke opplevd en lignende skadesituasjon før en samling noen gang, verken på håndball- eller fotballandslaget, sier landslagslege Sand til NTB.