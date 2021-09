Oilers straffet av gammel helt: - Vil spille for et lag som vil ha meg

Stavanger Oilers viste igjen at det har klare mangler foran mål. For det stod ikke på sjansene da de tapte 1–3 for Frisk Asker på borteis, men de ble hjemsøkt av sine tidligere importer.

David Morley viste ingen nåde da han møtte gamle lagkamerater i Askerhallen.

Frisk Asker - Stavanger Oilers: 3–1

ASKER: - Denne hadde jeg tenkt på lenge! Og det at jeg scorer også er kirsebæret på toppen, smiler David Morley etter at han var en sterk bidragsyter til at Frisk Asker slo Oilers. Den tidligere Oilers-spilleren hadde en lavmælt feiring, men det var et spill for galleriet.

– Mest fordi det var såpass tidlig i kampen. 1–0 der er ingenting, men ikke misforstå. Inni meg boblet det, smiler Morley.

– Mange Oilers-fans skulle ønske du fortsatt var deres spiller, hva vil du si til dem?

- Planen min var å komme tilbake og jeg trodde jeg skulle legge opp som Oilers-spiller, så det var tungt å få beskjeden om at jeg ikke var ønsket i sommer. Men om laget ikke vil ha deg, så kan man ikke gråte over spilt melk. Jeg vil spille for et lag som vil ha meg, og jeg er veldig fornøyd i Asker nå, slår Morley fast.

Oilers åpnet bra

Et tent Oilers kom best i gang i Askerhallen og la et press på hjemmelaget. Allikevel var det ikke de helt store sjansene fra start og begge lag stengte igjen bakover. Oilers spilte imidlertid tålmodig og det ga nesten betaling.

De satt opp et fint angrep som endte med at Tommy Kristiansen kunne skjære inn fra høyrekanten. Han fulgte opp med et rapt håndleddsskudd som passerte keeper, men pucken traff oversiden av tverrliggeren.

Like etter skjøt Patrick Ulriksen fra blå og pucken gled under keeper, men han fikk akkurat senket farten nok til at den ikke passerte streken. Sander Hurrød kastet seg frem uten at det ga resultat. Den siste store sjansen i perioden tilfalt Markus Søberg da han kom alene gjennom. Også han gikk for skudd mellom bena på keeper, men der var det stengt.

Sander Hurrød ga alt i forsøket på å sette pucken i mål, men endte kun med å dytte buret ut av stilling.

Bakover hadde Oilers ganske god kontroll og selv om Frisk Asker hadde et par forsøk på styringer, så ble aldri Henrik Holm satt på de helt store prøvene.

– Vi skaper mye, scorer ikke og så slipper vi inn for enkle mål. Så enkelt er det. Jeg synes ikke vi spiller noen dårlig kamp, men vi fortjener heller ikke å vinne når vi ikke scorer på sjansene, er dommen fra Nicolai Bryhnisveen.

Gamle kjente fant veien til mål

Oilers var svært nære en drømmeåpning på andre periode. For til tross for at laget var i undertall kom de to mot en da Kristiansen og Dan Kissel satt fart fremover. Det endte med en pasning på tvers og Kissel dro ut keeper, men da pucken skulle vippes i nota skled den av køllebladet.

Den missen straffet seg rask når Frisk Asker fikk et nytt overtall et par minutter senere. Da flyttet hjemmelaget pucken fint rundt og det endte med at Morley satt pucken i nettet.

Jacob Lagace noterte seg for en scoring da han møtte gamle lagkamerater.

Kun 63 sekunder senere økte Frisk til 2-0 når en annen Oilers-kjenning, nemlig Jacob Lagace, scoret. Han fikk uendelig med tid foran Holm og da var han sikker. Et marerittminutt for Oilers sin del. Deretter fulgte en sekvens der Frisk dominerte totalt, men Oilers klarte å ri av stormen.

Da Oilers kom til hektene igjen burde reduseringen vært et faktum. Etter halvspilt periode kom Kissel igjen fri gjennom, men igjen satt ikke den siste touchen. Han klarte aldri å dra ut keeper og dermed var Oilers stadig bakpå.

– Det var store sjanser og det er slike du ønsker i en hockeykamp. På den første har jeg keeperen ute, men pucken sklir unna. På den andre gjør han en god redning, men det er de som må settes, konkluderer Kissel.

– Hvordan er det å være der ute når pucken ikke vil inn?

– Det er frustrerende! Når laget sliter så vil man være den som klarer å få sette den pucken. Jeg tror det er en blanding av at Dahlberg er en glimrende keeper og han skal ha skryt, men vi må lære oss å score igjen, sier Kissel.

Så trodde man reduseringen kom da Ludvig Hoff satt pucken i mål, men etter en titt på video fant dommerne ulovligheter. Dermed stadig 0-2. Mot slutten av perioden hamret Oilers løs mot Nicklas Dahlberg. Frisk-keeperen leverte imidlertid den ene strålende redningen etter den andre og Oilers måtte gå slukøret i garderoben uten scoring. Det på tross av at man vant skuddstatistikken 20–8!

Oilers slet lenge med å overliste en eminent Nicklas Dahlberg i Frisk Asker sitt mål.

Ga bort scoring

I tredje periode ga Oilers det et forsøk fra start, men det tok ikke lang tid før nytt rot bakover på banen skulle straffe seg. På vei fremover mistet man pucken i midtsonen og da slo Frisk Asker kontra. Det endte med scoring fra Eskil Wold.

– Tredje periode er en klart dårligste perioden og man sitter igjen med en dårlig følelse. Vi spille for naivt til tider, og selv om det ikke er en dårlig kamp hele veien, så er ikke følelsen god. Vi må bli litt mer gjerrige, sier Bryhnisveen.

Deretter handlet det aller meste om Frisk. Hjemmelaget kjørte over Oilers og var langt nærmere både fire og fem enn det Oilers var redusering. Lagace fikk også en mulighet på straffeslag, men den klarte Holm å stoppe.

Henrik Holm stoppet Jacob Lagace da sistnevnte prøvde seg på variant på straffeslag.

Mot slutten var det helt klart at alle poengene kom til å ende opp i Asker. Oilers var tannløse og skapte ikke all verden, i hvert fall ikke før det kun gjenstod sekunder. Da var det nemlig alle mann i angrep og Jarret Burton fikk kriget pucken opp i nettaket. Med tre sekunder igjen var det imidlertid for lite, for sent.

Frisk Asker – Stavanger Oilers 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)

Fjordkraftligaen, 6. serierunde

Askerhallen: 1.099

Mål: 1-0 David Morley (Geheb, Wold)(24:18 PP), 2-0 Jacob Lagace (Granholm)(25:21), 3-0 Eskil Wold (Frøshaug)(46:35), 3-1 Jarrett Burton (Kristiansen, Østby)(59:57)

Hoveddommere: Mads Frandsen og Karl Johan Marcus Vinnerborg

Utvisninger: Frisk: 1x2 min – Oilers: 5x2 min

Skudd: 27-35

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Dennis Sveum og Martin Lefebvre

2. backpar: Patrick Ulriksen og Kristian Østby

3. backpar: Nicolai Bryhnisveen og Daniel Rokseth

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Sander Hurrød og Christoffer Karlsen

2. rekke: Ludvig Hoff, Jarrett Burton og Tommy Kristiansen

3. rekke: Anders Tangen Henriksen, Thomas Berg-Paulsen og Markus Søberg

4. rekke: Magnus Hoff, Andre Strandborg og Sander Husebø

Ekstra løper: Oliver Calik