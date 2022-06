Linea Hansen i scoringshumør mot Finnøy

Linea Hansen førte an med to av målene i 3-1-seieren over Finnøy i J17 2. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 Vår tirsdag. Hjelmeland har fire seirer på sine fem siste kamper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp