Cupsmell for Haaland og Dortmund – røk ut mot lag fra nivå to

(St. Pauli – Borussia Dortmund 2–1) Erling Braut Haaland markerte to år i Dortmund-drakten, men til tross for scoring ble det ikke den feiringen nordmannen så for seg.

FORTVILTE: Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund er slått ut av den tyske cupen.

For 2. Bundesliga-laget St. Pauli sjokkerte Borussia Dortmund, og sendte den regjerende cupmesteren på hodet ut av den tyske cupen allerede i åttendedelsfinalen.

– I dag var en dårlig dag. Vi våknet sent. Det er ekstremt bittert å bli slått ut. Vi må la det synke inn først. Vi gikk glipp av en stor mulighet til å vinne trofeet igjen, sier Dortmund-kaptein. Marco Reus til ARD.

Det spekuleres stadig rundt Haalands fremtid. I tysk presse spør de seg om dette var Haalands siste cupkamp i Tyskland, med tanke på at superspissen kan forsvinne til sommeren.

– Hvis Erling virkelig skulle gå, og det kan skje, finner vi en løsning, sa Hans-Joachim Watzke, administrerende direktør i Dortmund, til den tyske TV-kanalen ARD før avspark, ifølge Bild.

Kampen var ikke mer enn fire minutter gammel før serielederne på nivå to gikk opp i ledelsen. Guido Burgstaller la ballen inn i boksen, der Etienne Amenyido løp seg fri før han kriget ballen forbi Dortmund-keeper Gregor Kobel.

Dortmund hadde flere store muligheter i jakten på en utligning, men fem minutter før pause smalt det i stedet fra St. Pauli igjen.

Igjen var det et innlegg som skapte muligheten, men denne gangen fikk vertene hjelp til å sette ballen i mål. Det var nemlig Axel Witsel som skled ballen i eget nett, og sørget for at St. Pauli på sjokkerende vis gikk i garderoben med en tomålsledelse.

Far Alf-Inge Haaland var ikke imponert av hva han hadde sett i den første omgangen:

Etter hvilen var det St. Pauli som skapte de første sjansene, men etter drøye ti minutter fikk Dortmund straffe. Mats Hummels hadde tatt turen opp i feltet, og han sendte ballen opp i hånden til Jakov Medic. Dommer lot den gå, men etter en VAR-sjekk pekte han på ellevemeteren

Haaland tok umiddelbart tak i ballen, og la den på straffemerket. Iskaldt trillet han ballen ned i høyre hjørnet, mens St. Pauli-keeper Dennis Smarsch kastet seg motsatt vei.

Dermed var reduseringen et faktum etter det som var Haaland 79. mål i Dortmund drakten – nøyaktig to år etter at han debuterte med hat trick mot Augsburg.

Det tallet har han nådd på 78 kamper.

Tross reduseringen og en halvtime igjen å gjøre det på klarte ikke Dortmund å få satt et skikkelig trykk for å få inn en utligning, og dermed endte det med sjokkseier til St. Pauli.

Dortmund-spillerne sank ned i gresset etter kampslutt, mens St. Pauli-troppen samlet seg i en stor sirkel og slapp jubelen løs.

De er nå klare for kvartfinale, og kan virkelig drømme om at cupeventyret skal ta dem hele veien til topps. Det er nemlig ikke bare Dortmund av storlagene som er slått ut. Bayern München ble slått ut så tidlig som i forrige runde.

PS! Mandag kom nordmannen med på «årets lag i verden» i en FIFA-kåring.