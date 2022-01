OL-herrene definert som nærkontakter - Kina-reise utsettes

De OL-uttatte langrennsherrene er definert som nærkontakter etter at sprinttrener Arild Monsen testet positivt på coronaviruset.

NY PLAN: Arild Monsen til venstre testet positivt for coronaviruset mandag. Det gjør at Johannes Høsflot Klæbo ikke får reise til Kina på planlagt tidspunkt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Det gjør at Kina-reisen utsettes fra 27. januar til 31. januar for herreløperne. Løperne reiser med charterflyet til Olympiatoppen, hvor også andre utøvere, støtteapparat og media har plass.

Det var mandag det ble kjent at sprinttrener for herrene, Arild Monsen, testet positivt på coronaviruset ved hjemreise fra Seiser Alm. De OL-uttatte løperne har vært i høyden i Italia de siste ukene for å lade opp.

Langrennshåpene blir i Seiser Alm i dagene fremover.

Alle løpere og støtteapparat i Italia tok PCR-test mandag kveld. Det er ventet svar senere tirsdag.

Fakta OL-TROPPEN I LANGRENN Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Les mer

Kvinneløperne er ikke definert som nærkontakter, men det er usikkert foreløpig om de kan fly 27. januar som planlagt.

Kvinnenes trener Ole Morten Iversen hadde samme hjemreise som Monsen. Iversen har foreløpig testet negativt på både hurtig- og PCR-test.

Langrennsgutta skulle hatt digitalt pressetreff tirsdag. Det er avlyst som følge av at skiforbundet mangler oversikt over smitte-situasjonen.

Første langrennsøvelse i Beijing er lørdag 5. februar.