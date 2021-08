Hjemmeseier for Viking 3 over Tjensvoll 2

Tjensvoll 2 røk 2-3 for Viking 3 på bortebane i G19 2. divisjon, rogaland - avdeling 2 mandag. Det var årets første seier for Viking 3.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lennart Larsen Håvarstein sendte Tjensvoll 2 foran da han satte inn 3-2 etter 25 minutters spill, men Martin Jonsbråten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-2 fire minutter senere. Noen minutter før hvilen tok Viking 3 ledelsen ved Ulrik Svensen Tørneng.

Holdt unna

Torbjørn Osmundsen Wesche satte ballen i mål etter 67 minutter. Sindre Sirevaag reduserte til 3-2 tre minutter før slutt.

Spennende runde i vente

Viking 3s Jakob Kalvatn fikk se det gule kortet. For Tjensvoll 2 fikk Henrik Seland Gjerpe og Elias Madsen-Rennan gult kort.

Etter mandagens kamp ligger Viking 3 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Tjensvoll 2 er på andreplass med null poeng.

Tjensvoll 2 spiller neste kamp mot Stavanger 14. juni, mens Viking 3 møter Mastra 21. juni.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.