Enkle baklengsmål ødela for EIK: - Nok en gang blir vi felt av egne tabber

EIK gikk på sitt andre strake tap etter å ha sluppet gjestene til alt for lett. Samtidig virket spillerne nesten vaksinerte mot å score mål selv, det til tross for at målsjansene var mer enn store nok.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden