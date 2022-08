Skimiljøet i sjokk etter dødsulykken i Rogaland: – Utrolig tragisk

Det norske langrennsmiljøet er rystet etter at slovenske Hana Mazi Jamnik (19) omkom i en ulykke på rulleski i Strand kommune.

MISTET LIVET: Hana Mazi Jamnik fra Slovenia var i Norge på landslagssamling.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Dette er utrolig tragisk og våre tanker går til familien, hennes nærmeste og miljøet rundt, skriver Norges langrennssjef Espen Bjervig i en sms til VG.

Torsdag morgen var en lastebil og en på rulleski involvert i en ulykke i Botsheitunnelen i Strand kommune. Hana Mazi Jamnik, 19 år gammel landslagsutøver fra Slovenia, mistet livet.

En lastebilsjåfør er siktet. Mannens forsvarer, advokat Sigurd Rønningen, sier til Aftenbladet at han ikke erkjenner straffskyld.

– Helt tragisk ulykke. Blir uvel av å tenke på det... Veldig trist. Tenker først og fremst på de pårørende, skriver landslagsutøver Lotta Udnes Weng.

Jamnik var ny på landslaget til Slovenia før den kommende VM-sesongen på hjemmebane i Planica. Hun gikk junior-VM på Lygna sist vinter (nummer 24 på 5 km og nummer 34 på 10 km).

GIKK JUNIOR-VM: Her er Hana Mazi Jamnik under junior-VM på Lygna i vinter.

– Rett og slett en rystende beskjed

Slovenia trenes av Ola Vigen Hattestad, som sist sesong trente det norske kvinnelandslaget. VG har vært i kontakt med Hattestad som ikke har anledning til å kommentere saken torsdag.

– Det føles nært når det er en konkurrent, og en utøver av Ola. Umulig å se for seg hvor tøft det er for de nærmeste. Sender min kondolanse, skriver Lotta Udnes Weng.

– Rett og slett en rystende beskjed og en forferdelig tragedie. En tankevekker i forhold til hvor sårbare man er på rulleski og sykkel på veiene og i trafikken. Føler med familien og laget hennes, sier landslagsutøver Harald Østberg Amundsen til VG.

Det slovenske landslaget har vært i Norge i over en uke. Først i forbindelse med rulleskirennene under årets Blinkfestivalen i Sandnes. Deretter skulle laget, som teller åtte utøvere, bli værende i byen på samling.

Her er Jamnik i aksjon under Blink-festivalen, med startnummer 22.

19 år gamle Jamnik står oppført med en 18. plass fra den ti kilometer lange fellesstarten i Sandnes for bare seks dager siden.

– Tankene går til familien

Sportssjef i Blinkfestivalen, Arne Idland, sier følgende til VG:

– Det er fryktelig trist. Tankene går til familien hennes, Ola Vigen Hattestad og laget hans, og ski-familien i Slovenia. Jeg var og besøkte dem på mandag ettersom de er her på samling etter Blinkfestivalen. De har jo vært og er våre gjester fortsatt. Dette er bare fryktelig trist.

Arne Idland, sportssjef i Blinkfestivalen

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad bodde på samme hotell som det slovenske landslaget under Blinkfestivalen, men har ikke god kjennskap til Mazi Jamnik. Likevel går hendelsen innpå ham.

– Dette er fryktelig trist. Hjerteskjærende. Det spiller ingen rolle hvor i verden vedkommende kommer fra. Det er utrolig leit for alle involverte, langrennsmiljøet er en stor familie, sier Skinstad.

Han har selv gått på rulleski senest i dag og kjenner godt til farene som kan oppstå langs veien. Han sier det er viktig at myke og harde trafikanter tar hensyn til hverandre.

– Et liv tapt i trafikken er et for mye. Og man kjenner det litt ekstra på kroppen når det er en av sine egne, sier Skinstad.

– Synlighet på veiene spesielt utover høsten er viktig, og vil være i enda større fokus når man ser hvor lett ting kan skje, sier Østberg Amundsen.