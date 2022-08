Viste seg frem i debuten: –Er her for å score mål

EIKs nye spiss Gabriel Andersen (23) viste hvorfor han ble hentet til «Okka by» da han satte inn det første målet i en overbevisende EIK-seier.

EIK kunne juble for en sterk seier på bortebane. (Arkiv)

Gabriel Økland Retallack

Strømmen – Egersund 1–3

– Det var deilig! Jeg er hentet for å score mål, så det kommer mer av dette framover, sier Gabriel Andersen etter å ha slått Strømmen på bortebane.

Tidligere i sesongen tapte EIK hjemme mot Strømmen i det EIK-trener Ojan Bijan omtaler som et ran.

Etter søndagens oppgjør hadde han derimot grunn til å være fornøyd.

– Nå fikk vi revansjert oss, og vist hvordan styrkeforholdet egentlig er, sier han

Drømmedebut

Nyervervelsen Gabriel Andersen kommer fra spill i Skeid, og har også kamper for Tromsdalen i Obos-ligaen.

23-åringen fikk sin debut fra start under søndagens oppgjør, og brukte knapt 20 minutter på å sette sitt første mål for klubben.

Han nikket ballen i en utsøkt bue over Rwanadas landslagskeeper, Clement Buhake, i Strømmen-målet.

EIK kjenner godt til angriperen fra før av. Han scoret to mål mot dem for Skeid under fjorårets kamp i «Okka by».

Opprykkssjanser

Trener Ojan Bijan har tidligere sagt til Aftenbladet at EIK ikke har et uttalt mål om å rykke opp denne sesongen. Likevel kan en god høstsesong føre til at de for alvor melder seg på i kampen om andreplassen, som vil gi opprykkskvalik.

Etter søndagens oppgjør ligger de bare fem poeng bak Arendal, som innehar plassen for øyeblikket.

Egersund har i tillegg én hengekamp som skal spilles.

– Hvis vi er like solide som vi var i dag kan vi sikte høyere opp på tabellen, sier han.

Viking-talentet Heine Åsen Larsen, som er på utlån i EIK var ikke med i troppen

En som var viktig på vårsesongen, men som manglet fra søndagens tropp var Viking-talentet Heine Åsen Larsen, som er på utlån i EIK.

– Han har hatt en kjenning, og har et dårlig treningsgrunnlag de siste par ukene. Derfor valgte vi i samråd med Viking å utelate han fra dagens tropp, forklarer Bijan.

Kampfakta

Strømmen - Egersunds IK 1–3 (0–2)

2. div. avd. 1, 15. serierunde

Strømmen stadion

Mål: 0–1 Gabriel Andersen (21.), 0–2 Adrian Bergersen (40.), 1–2 Apipon Tongnoy (55.), 1–3 Simen Hammershaug

Dommer: Sander Johannessen, Randesund IL

Gule kort:

Egersunds lagoppstilling (3–4–3): Anders Klemensson – Ådne Midtskogen, Bjørn Mæland, Jens Christer Stigedal – Chris Thodal Sleveland, Stefan Andreas Lindmark (Sivert Strangstad fra 63.), Jo Stornes Stålesen, Simen Hjerkinn Hammershaug (Lewis Leonidas fra 90.) – Stian Rokås Michalsen(Jakob Dunsby fra 63.), Gabriel Andersen (Preben Fauskanger fra 63.), Adrian Bergersen (Mats Petersson fra 73.)