Børge Moi Nilsen, t.v., Kjartan Salvesen og Øivind Ekeland i velkjent positur i Vågen der det neste lørdag blir full fest og et svært telt som skal samle Viking-fans før rogalandsderbyet mot Haugesund. Viking går for utsolgt stadion når laget spiller for å ta ett skritt nærmere bronsemedalje i serien.