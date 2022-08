Premier League direkte: Ronaldo på benken

United-supporterne protesterer mot eier-familien Glazer under kampen også - som de gjorde utenfor stadion før avspark. Glazer-familien er på stadion for tredje gang på tre år, representert av Avram Glazer , ifølge Manchester Evening News.

Stor sjanse for Manchester United. Bruno Fernandes får ballen i perfekt posisjon midt foran mål fra 13-14 meter, men blåser den høyt over. Ten Hag fortviler over sløseriet.

Old Trafford bader i solskinn, og er duket for match!

På topp for gjestene starter en gammel United-kjenning. Danny Welbeck gikk gradene i Manchester United, men slo aldri helt igjennom i klubben, og dro videre til Arsenal etter 92 kamper og 20 mål for de røde djevlene. Nå skal han altså forsøke å sette en scoring eller to mot gamleklubben.

