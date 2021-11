Usikker Klepp-fremtid etter nedrykket: – Vi har overgått alle odds

I fjor mistet Klepp Elisabeth Terland gratis til Sandviken. Nå vil de unngå nye slike tilfeller.

Det historiske nedrykket var etter hvert bare et spørsmål om tid for Klepp som har slitt voldsomt i 2021. Nå starter en ny tid for den tradisjonsrike klubben.

Publisert: Publisert: Nå nettopp