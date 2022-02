Peder Kongshaug sikret seg VM-billett: - Nå gleder jeg meg til et fullsatt Vikingskip

Peder Kongshaug klarte å tyne kroppen maksimalt slik at han sikret seg VM-billett i Vår Energi Arena Sørmarka i helgen.

OL-vinneren måtte kvalifisere seg for VM neste helg, den jobben gjorde Peder Kongshaug med bravur. Han gjennomførte to solide løp få dager etter at han var tilbake på norsk jord.

