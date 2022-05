Schalke-duoen ble omringet av gale fans: – Fullstendig kaos

GELSENKIRCHEN (VG) Marius Lode (29) og Andreas Vindheim (26) har løftet stormakten Schalke 04 tilbake til Bundesliga, og havnet midt i et ellevilt kaos da opprykket ble sikret.

NORSK DUO: Marius Lode og Andreas Vindheim er glad for å ha hverandre i Schalke, en hardtsatsende tysk storklubb, som endelig er tilbake på øverste nivå.

Schalke-duoen viser VG rundt på mektige Veltins Arena, med plass til 62 271 mennesker. Nå rigges det om til Ed Sheeran-konsert, men for en knapp uke siden ble gresset stormet av elleville Schalke-fans etter at klubben hadde sikret opprykket til Bundesliga.

I episenteret: To nordmenn som aldri har opplevd lignende tilstander.

– Det var fullstendig kaos, det kom supportere løpende fra alle retninger, beskriver Andreas Vindheim, mens han skuer utover stadion.

De ble begge omsvermet av fans i seiersrus. Mange benyttet også anledningen til å rive meg seg en bit av gresset, og både tverrliggere og nettene på målene måtte gi tapt for supportere på suvenirjakt.

– Det var noen som tok skoene mine. De krabbet på bakken og rev de av meg. Jeg måtte bare gi det fra meg. Det var shorts, sokker – det var ikke måte på hva de ville ha, beskriver Vindheim.

Selv om noen eiendeler gikk tapt, ville nordmennene aldri vært foruten den ekstatiske opplevelsen av opprykksfest.

– Etter jeg kom hit har det virkelig gått opp for meg hvilken klubb Schalke er, og hvor mye det betyr for fansen, for regionen og folkene, sier Marius Lode.

– Jeg er ganske sikker på at det er en unik opplevelse, som jeg ikke får oppleve igjen, supplerer Vindheim.

Ifølge lokalt politi kunne banestormingen endt i «katastrofe», da 18 personer ble skadet underveis, ni av dem alvorlig. 20 lovbrudd er anmeldt til politiet i etterkant:

Schalke er verdens tredje største klubb målt i antall medlemmer (158 000), og er en av tysk fotball storheter. Derfor var det sjokk og vantro da klubben fra Gelsenkirchen rykket ned for første gang siden 1988 forrige sesong.

Byen er plassert midt i Ruhr, Tysklands tettest befolkede urbane område, med over fem millioner innbyggere. Områdets rike, industrielle historie har blitt prentet inn i hjernebarken til både Lode og Vindheim, som begge er blitt kjent med klubbens røtter i gruveindustrien.

Gruvene ga hele området et enormt økonomisk løft på 18- og 1900-tallet og tiltrakk store mengder arbeidere. Etter hvert som gruvedriften har forsvunnet, har mange flyttet og områdets resterende innbyggere havnet nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen.

– Det er en region med ekstremt mye fattigdom og arbeidsledighet. Det er Schalke som betyr noe, og det vises på entusiasmen og lidenskapen de har for klubben. Enkelte folk dropper å gå til tannlegen for å ha råd til å gå på kamp, beskriver Vindheim.

– Det er arbeiderklassen. Det er ikke så nøye om du kjører fire overstegsfinter og en tunnel. De verdsetter hardt arbeid og god innstilling.

KULLGRUVER: Denne tifoen ble vist frem av Schalke-fansen i forbindelse med at de siste kullgruvene ble stengt i 2018.

Også innad i klubben er det sterke følelser og høye krav.

– Du merker det på reaksjonen til folk hvis vi ikke vinner. Hele treningsuken blir påvirket, sier Vindheim.

I garderoben er det også spissere albuer, og en mer kompetitiv hverdag enn spillerne er vant til fra norsk og skandinavisk fotball.

– Det er en storklubb og ting er ofte mer kynisk. Folk tenker på egen vinning, sier Lode og fortsetter:

– Jeg har merket så alene du står ute på feltet. Med tyskerne er vi venner til et visst punkt, så er det mer konkurranse. Jeg har hørt det fra andre tidligere, at det er tøffere ute i Europa.

– Det er et mer kynisk miljø, og det er flere spillere som tar plass. Janteloven står ikke like sterkt her som i Norge, legger Vindheim til.

Lode bega seg ut på karrierens første utenlandsopphold da han byttet ut Bodø/Glimt med Schalke i januar. Midtstopperen har fått spilletid i bare seks av 16 ligakamper – delvis på grunn av coronasykdom – og er åpen om at det sportslig ikke har levd opp til forhåpningene.

– Det er litt min egen feil, at jeg ikke har klart å bidra så mye jeg vil på trening og i kamp. Det er ikke alltid det står på kvalitet, men det handler også om selvtillit. Å ha den «gi faen»-holdningen til å stå i det.

– Jeg hadde en fin samtale med Ståle Solbakken før jeg gikk hit, der han mente det var best for karrieren videre å få kjenne på dette presset, sier Lode.

Lodes gamletrener i Glimt, Kjetil Knutsen, har derimot vært av en annen oppfatning. Han kritiserte åpent jærbuens karrierevalg på en pressekonferanse tidligere i år, og trakk frem Schalke-spillerens mangelfulle spilletid.

– Jeg vil ikke si så mye om det, men jeg synes det er litt rart når ..., innleder Lode, tar en tenkepause og fortsetter:

– Hele greiene til Glimt har vært å ha fokus på seg selv, men så plutselig har han mye meninger om hva jeg gjør. Det er kjekt at han bryr seg og har formeninger om det. Han har vært en stor del av livet mitt de siste årene, men samtidig tenker han også på sitt eget beste. Jeg har prøvd å gjøre slik Erling sa, å snakke med føttene, sier han med referanse til Haalands Twitter-melding da flere kritiserte ham for å ikke stille opp for pressen under landslagssamling.

Schalke har syv ligatitler og fem cupgull, og er Tysklands tredje mestvinnende klubb. Det er denne arven Lode og Vindheim ønsker å være en del av.

Førstnevnte har to år igjen av sin kontrakt, og håper å kjempe seg til en plass i startoppstillingen kommende sesong. Da får laget etter alt å dømme en ny trener.

For Vindheim er situasjonen mer usikker. Høyrebacken er i ferd med å flytte ut av leiligheten, og 30. mai går fristen for opsjonen i hans leiekontrakt med Schalke ut. 26-åringen, som er på utlån fra Sparta Praha, krysser fingrene for at tyskerne vil ha ham med videre ett år til.

– Jeg føler at jeg spiller for en ny kontrakt. Jeg har fått smake på det gode liv i Schalke, og vil være med på reisen videre i Bundesliga, forteller Vindheim.

Han åpnet Schalke-karrieren med scoring og assist i debuten, men gikk av banen med en strekkskade i kamp nummer to, som satte ham ut av spill i mange uker.

– Det var utrolig kjipt, å miste mye av det man kom hit for. Det har vært utrolig kjekt og viktig for meg å komme tilbake, og prøve å vise seg frem enda litt mer. Det gir de mer vurderingsgrunnlag når de skal ta avgjørelsen, sier han om fremtiden.

Neste sesong venter Revierderbyet i Bundesliga, men med én mindre nordmann enn duoen hadde håpet på. Oppgjøret mellom Schalke og Ruhr-nabo Borussia Dortmund er Tysklands største, men neste sesong går det uten Erling Braut Haaland.

Lode spilte sammen med superstjernen i Bryne for mange år siden, og møtte siden den daværende Molde-spissen til kamp som Glimt-spiller.

– Det er litt kjipt, jeg kjenner på den. Det hadde vært sykt rått å få én sesong mot han, sier Lode om Haaland-duellen som uteblir.

PS! Søndag runder Schalke av sesongen borte mot Nürnberg. Selv om opprykket er sikret, er ikke 1.-plassen det. Serietoer Werder Bremen er to poeng bak før siste serierunde.