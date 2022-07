Guardiola forsvarer Haaland: – Ingenting endres

LEICESTER (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola mener Erling Braut Haaland fikk en oppvekker i den målløse opptredenen i 1-3-tapet for Liverpool.

FØRSTE PÅ ENGELSK JORD: Erling Braut Haaland fikk et tøft møte med Liverpool i Community Shield-finalen.

Mens Haaland kikket forundret i luften etter å ha bommet på nærmest åpent mål like før slutt, gikk 22-åringen forbi pressesonen med et lite smil uten å snakke med noen av de fremmøtte journalistene etter kampen.

Samtidig kunne man høre musikken dundre ut av Liverpool-garderoben etter at stjernespillerne Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah og Darwin Nunez hadde avgjort Community Shield-finalen.

Like før hadde Guardiola møtt mediene på Leicesters King Power Stadium. Under en rundt 10 minutter lang pressekonferanse handlet majoriteten om Haalands første opptreden i lagets lyseblå drakt i England.

– Da Erling scoret i USA, snakket alle om hvor imponerende han var. I denne kampen var han der han skulle og kom til sjanser. Ingenting endres. Han er sterk. Neste gang vil han sette ballen i mål. Dette er sånn fotball er. Han kjempet og gikk på løp, sier Guardiola.

Sammenligningene mellom Liverpool-investeringen Nunez og Haaland er mange. Nå lurer Fotball-England på hvilken storklubb som har gjort det beste kjøpet. I 2019 møttes de to superspissene i U20-VM da Uruguay slo Haalands Norge 3–1 med Nunez på scoringslisten. Lørdag kveld gjentok situasjonen seg med samme sifre, samme kamputfall og samme mann i målprotokollen.

Mens Haaland så lettbent og skarp ut da han ble matchvinner mot Bayern München i USA sist lørdag, virket det som overskuddet var borte i bena til jærbuen mot Liverpool.

Haaland har selv uttalt at formen ikke er perfekt etter nå å ha spilt bare to kamper på syv uker. Med tøff trening i Manchester City er målet at 22-åringen skal jobbe mot sin fysiske toppform i tiden som kommer.

– Det er bra for han å se realiteten med å være i et nytt land og en ny liga. Men han var påskrudd. Han scoret ikke, men han har utrolige kvaliteter og kommer til å gjøre det fremover, mener Guardiola.

Jürgen Klopp brukte på sitt møtt med mediene noen ord på å rose uruguayanske Nunez.

– Han er rask, sterk og spilte veldig bra, sier Klopp, som var veldig fornøyd med både enkeltspillere og matchen som helhet.

