Solskjær klandrer Klopp etter straffe-tørke

Ole Gunnar Solskjær (48) klandrer Liverpool-manager Jürgen Klopp (54) for at Manchester United ikke lenger får straffespark.

I STRAFFE-KRANGEL: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Jürgen Klopp på Old Trafford under en seriekamp.

– Det var en manager som i fjor var urolig for at vi fikk så mange straffespark. Etter det har det vist seg vanskelig for Manchester United å få straffespark, sa Solskjær på pressekonferansen før lørdagens Premier League-møte mot Aston Villa.

Manageren som «var urolig» var Jürgen Klopp. Etter at Liverpool hadde tapt 0–1 mot Southampton i januar var tyskeren forbannet fordi Liverpool ble snytt for et straffespark.

– Jeg har hørt at Manchester United har fått flere straffer i to år enn jeg har fått på fem og et halvt år, sa Klopp da.

Uttalelsene ble tema i dag.

– Stor forskjell

Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United ble snytt for to klare straffespark i 2–1-seieren mot West Ham i serien forrige søndag. Da ble keeper David de Gea den store helten da han reddet et straffespark på overtid.

I ligacupen på onsdag – mot samme motstander – ble det derimot 0–1-tap.

Også her var det et soleklart straffespark som dommeren overså, mener man i United-leiren.

Ole Gunnar Solskjær sier han har «merket en stor, stor forskjell» etter at Jürgen Klopp kom med sine straffe-uttalelser.

– Men vi får bare overlate det til dommerne og håpe at de snart vil ta de rette avgjørelsene igjen, sa Solskjær.

PS! Liverpool møter Brentford borte i kveldskampen på lørdag.