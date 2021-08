Kipchoge forsvarte OL-tittelen - hylles som den beste langdistanseløperen gjennom tidene

Sondre Nordstad Moen fikk det tøft i varmen og ble nummer 40 da kenyanske Eliud Kipchoge fulgte opp sitt forrige OL-gull på øvelsen.

OVERLEGEN: Eliud Kipchoge viste rå styrke og vant OL-gull nok en gang på maraton. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Publisert: Publisert: I dag 02:10

– Det er vanskelig for Sondre å komme helt i tet, men en topp 10-plassering skal man ikke utelukke helt ennå. Det er ikke utenkelig at flere kan stivne i tet, sa Discoverys ekspert Sindre Buraas etter at 27 kilometer var lagt ned.

Det skulle imidlertid snu fort. Nordstad Moen lå da 35 sekunder bak tet og på en 30. plass.

Da tidsmålingen etter 30 kilometer dukket opp var tiden økt fra 35 sekunder til ett minutt og 57 sekunder. I tillegg hadde nordmannen falt fem plasser i sammendraget. Fem kilometer senere var han nede på 37. plass og tiden viste at han lå 4,37 bak råsterke Kipchoge i tet.

Kenyaneren, som har verdensrekord i maraton på tiden 2:01:39, var det ingen som klarte å gjøre noe som helst med. Dermed ble det nok et OL-gull for den 36 år gamle løperen som rett og slett gjorde hakkemat av de andre løperne.

– Jeg har nølt med å kalle Kipchoge den beste langdistanseløperen gjennom tidene, men det vil jeg påstå han er nå. Han har to OL-gull og har verdensrekorden på maraton nå, sier Discovery-ekspert Buraas om den kenyanske vinneren.

Han er den tredje mannen – etter etiopiske Abebe Bikila (1960 og 1964) og østtyske Waldemar Cierpinski (1976 og 1980) – som forsvarer et OL-gull på maraton-distansen.

SLET: Sondre Nordstad Moen klarte ikke å henge med på maraton natt til søndag. Her fra 10.000 meter under Bislett Night of Highlights på Bislett stadion i Oslo tidligere i år. Foto: Lise Åserud/NTB

I 2019 sprengte også samme mann grenser under et forsøk på å løpe et maraton på under to timer i Wien. Da klokket han inn på én time, 59 minutter og 40 sekunder. Det med brødrene Ingebrigtsen som harer.

– Han løper ekstremt fort. Det var litt «jobbigt» å komme i gang, men deretter har du bare lyst til å fortsette, sa Jakob Ingebrigtsen (19) til NRK.

– Dette er helt vilt å ha vært med på. Men jeg skulle gjerne løpt mer, og det er det ikke ofte jeg sier. Det inspirerer kanskje til å løpe flere gateløp. Det er inspirerende å se hva som er mulig når man kan jobbe så målbevisst som han har gjort, mente storebror Filip (26).

Sølvmedaljen var det nederlandske Abdi Nageeye som tok. Belgiske Bashir Abdi tok bronsemedaljen.

Nordstad Moen krysset til slutt mållinjen ni minutter og 21 sekunder bak Kipchoge. Dermed ble det en 40. plass på nordmannen.