Moore sendte Bournemouth til Premier League: – Har ikke ord

Den tidligere Viking-spilleren Kieffer Moore ble matchvinner for Bournemouth mot Nottingham Forest. Hans 1-0-scoring sendte laget tilbake til Premier League.

Todd Cantwell og hans Bournemouth kunne juble for opprykk etter tre poeng mot Nottingham i mesterskapsserien tirsdag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Avgjørelsen falt sju minutter før slutt da laget fikk frispark like utenfor 16-meteren, Philip Billing fintet skudd og fant Moore ute på kanten med en lur pasning. Innbytteren plasserte ballen i det lengste hjørnet. Det var hans tredje mål på tre kamper etter et langt skadeopphold.

– Jeg har ikke ord. Jeg kom hit i januar og ble skadd med en gang. Jeg slapp ikke drømmen, og straks jeg var operert begynte jeg å jobbe for å komme tilbake. Helt siden jeg var barn har jeg drømt om å spille i Premier League, og nå blir det virkelig, sa Moore til Sky Sports.

29-åringen spilte ni kamper for Viking i 2015.

Etter sju lange overtidsminutter kunne Bournemouth juble for opprykk og flere hundre millioner kroner ekstra i budsjett neste sesong.

Henrykt

– Først og fremst er jeg henrykt på vegne av tilhengerne og spillerne. De fortjener dette, sa Bournemouth-manager Scott Parker.

– Vi hadde aldri kontroll i den første omgangen. Jeg snakket til spillerne om ro og kontroll. Vi hadde ikke utført kampplanen, men etter pause dominerte vi.

Bournemouth rykket ned i 2020, og etter to sesonger i mesterskapsserien er laget tilbake i det gode selskap. Det har lenge vært klart at Fulham har sikret seg opprykk etter bare en sesong ute av Premier League.

Kvalifisering

Tredjeplasserte Nottingham Forest er nå seks poeng bak Bournemouth og må nøye seg med opprykkskvalifisering om den siste plassen i Premier League neste sesong.

Huddersfield er også klar for kvalifisering, mens Sheffield United og Luton ligger an til å ta de to siste plassene. De trues bakfra av Middlesbrough og Millwall.

Den siste runden i mesterskapsserien spilles lørdag.

Moore ble løst fra kontrakten i Viking i 2016. Det meldte Aftenbladet i denne saken: Floppet i Viking: Nå er han ferdig i klubben