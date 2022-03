Nettsus for Vistnes

Lea Kraft Vistnes ble med sine to scoringer den store helten for Randaberg i 2-1-seieren over Egersund i 3. divisjon, rogaland i fotball for kvinner torsdag. Egersund har tapt alle kampene sine hittil i årets sesong.

