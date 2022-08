Jakob Ingebrigtsen advarer konkurrentene: – Jeg har mye mer inne

Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter i Diamond League-stevnet i Sveits. 21-åringen gikk solo og løp inn til årsbeste i verden. Men mener han kan løpe mye fortere neste år.

Tiden ble 3.29,05 som er 18 hundredeler bedre enn Jake Wightman ble verdensmester på da han slo Ingebrigtsen i Eugene i juli. Briten deltok ikke på 1500 meter i Lausanne og stilte heller ikke på distansen i EM.

– Det der deilig å være den som har løpt fortest i år, sier han til NRK.

Ingebrigtsen var fullstendig sjef i feltet fredag kveld. Han løp inn til sin tredje beste tid på 1500 meter i karrieren.

– Jeg vet at det blir flere sjanser neste år, med bare ett mesterskap. Da kan man springe så mange løp man bare har lyst til. Det tror jeg vi kan glede oss til, sier han og innrømmer at også han er sliten.

– Dette er heller ikke et perfekt løp, i perfekt dagsform og med perfekte forhold. Jeg har mye mer inne, sier den doble europamesteren som for femte gang løp under 3,30 på distansen.

– Han er en av tidenes beste, sier Stewart McSweyn til NRK. Australieren, som ble nummer tre, mener Ingebrigtsen hadde full kontroll.

– Vi har sett at Jakob er i en klasse for seg selv i år. Det han klarte å gjøre i kveld var ganske sprøtt, med tanke på hvor tidlig han tok ledelsen og kontrollerte løpet. Noen ganger må du bare si at noen er for gode, og i dag var han for god for hele feltet.

Nordmannen løp i mål hele 88 hundredeler foran toeren Abel Kipsang.

Fakta Årsbeste på 1500 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.29,05. 2) Jake Wightman, Storbritannia 3.29,23. 3) Mohamed Katir, Spania 3.29,90. 4) Abel Kipsang, Kenya 3.29,93. 5) Oliver Hoare, Australia 3.30,12. 6) Stewart McSweyn, Australia 3.30.18. Uthevde resultater gjort i dette løpet. Les mer

Den rutinerte franske «haren» Mounir Akbache (36) hadde ansvaret for å sette fart på 1500-meterfeltet i Sveits. Han skulle løpe de første 800 meterne på 1,51 blank. Det er syv tideler kjappere enn det ble passert på da Ingebrigtsen satte persen sin under OL i fjor.

Akbache passerte 800 på 1.51,58.

– Heldigvis løp fartsholderen fort de første 700 meterne. Faren var at farten skulle gå ned da han forsvant. Så jeg måtte gå i front og det ble bra. Men jeg tror jeg kunne løpt fortere. Jeg har hatt en god sesong. Selvfølgelig var jeg skuffet i Eugene. Det er alltid ting som kan gjøres bedre og det går ikke alltid som forventet. I slutten av denne og neste sesong skal jeg jobbe hardt for å løpe fortere og slå rekorder, sier Ingebrigtsen til arrangøren.

Rekordene var han ikke i nærheten av, men Ingebrigtsen hadde full kontroll. Han skal etter planen løpe sesongens siste 1500 meter under Diamond League-finalen i Zürich 8. september.

14. JULI 1998: Hicham El Guerrouj satte sin legendariske rekord i Roma.

Hicham El Guerrouj er utvilsomt tidenes 1500-meterløper. Den nå 47-årige marokkanerens legendariske verdensrekord på 3,26.00 har stått i 24 år. Den lettbente nordafrikaneren (176 cm / 58 kg) løp hele ni ganger under 3.28, ble verdensmester fire ganger på distansen og avsluttet med å vinne OL-gull på både 1500 og 5000 meter i Athen 2004.

Jakob Ingebrigtsen har fortsatt «bare» den 8. beste persen og den 20. beste tiden på 1500 meter gjennom tidene.

Her kan du lese listen over tidenes raskeste.

Fakta 1. Hicham El Guerrouj, Marokko 3,26,00 (# 9) 2. Bernard Lagat, Kenya 3.26,34 (# 3) 3. Asbel Kiprop, Kenya 3.26,69 (# 2) 4. Noureddine Morceli, Algerie 3.27,32 (# 2) 5. Silas Kiplagat, Kenya 3.27,64 (# 1) 6. Noah Ngeny, Kenya 3.28,12 7. Timothy Cheruiyot, Kenya 3.28,28 8. Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.28,32 9. Taoufik Makhloufi, Algerie 3.28,75 10. Mohamed Katir, Spania 3.28,76 (# antall løp under 3.28,00) Les mer

Jakob Ingebrigtsen løp under 3,40 som første gang som 16-åring i 2017 og presset året etter persen kraftig ned med å løpe 3.31,18 i Monaco (verdensrekord U 18).

I 2019 forbedret han seg igjen, men klarte ikke å bryte den magiske grensen på 3.30 året etter, men løp 3.30,16 i Lausanne.

I 2020 passerte han drømmegrensen med et brak med 3.28,68 i Monaco, mens han igjen satte ny personlig rekord da OL-gullet ble sikret på tiden 3.28,32 i Tokyo for litt over ett år siden.