Jakob Ingebrigtsen vant: Årsbeste i verden

Jakob Ingebrigtsen (21) vant 1500 meter i Diamond League-stevnet. Han gikk solo og løp inn til årsbeste i verden.

VANT: Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meteren i Lausanne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tiden ble 3.29,05 som er 18 hundredeler bedre enn Jake Wightman ble verdensmester på da han slo Ingebrigtsen i Eugene i juli.

– Han er en av tidenes beste, sier Stewart McSweyn til NRK. Australieren, som ble nummer tre, mente Ingebrigtsen hadde full kontroll. Nordmannen løp i mål hele 88 hundredeler foran toeren Abel Kipsang.

Den rutinerte franske «haren» Mounir Akbache (36) hadde ansvaret for å sette fart på 1500-meterfeltet i Sveits. Han skulle løpe de første 800 meterne på 1,51 blank. Det er syv tideler kjappere enn det ble passert på da Ingebrigtsen satte persen sin under OL i fjor.

Akbache passerte 800 på 1.51,58.

– Det store ønsket er selvsagt å forbedre den personlige rekorden min, sa Ingebrigtsen til NRK før løpet.

Det var han ikke i nærheten av, men Ingebrigtsen hadde full kontroll.

Hicham El Guerrouj er utvilsomt tidenes 1500-meterløper. Den nå 47-årige marokkanerens legendariske verdensrekord på 3,26.00 har stått i 24 år. Den lettbente nordafrikaneren (176 cm / 58 kg) løp hele ni ganger under 3.28, ble verdensmester fire ganger på distansen og avsluttet med å vinne OL-gull på både 1500 og 5000 meter i Athen 2004.

LEGENDARISK: Hicham El Guerrouj satte sin historiske verdensrekord i Roma 14. juli 1998.

Jakob Ingebrigtsen løp under 3,40 som første gang som 16-åring i 2017 og presset året etter persen kraftig ned med å løpe 3.31,18 i Monaco (verdensrekord U 18).

I 2019 forbedret han seg igjen, men klarte ikke å bryte den magiske grensen på 3.30 året etter, men løp 3.30,16 i Lausanne.

I 2020 passerte han drømmegrensen med et brak med 3.28,68 i Monaco, mens han igjen satte ny personlig rekord da OL-gullet ble sikret på tiden 3.28,32 i Tokyo for litt over ett år siden.

I sommerens VM løp Ingebrigtsen inn som en slagen mann til 3.29,47. Britiske Jake Wightman var foran og snappet VM-gullet fra en svært skuffet nordmann. Briten løp ikke 1500 meteren under EM i München og deltok heller ikke i Lausanne.

Jakob Ingebrigtsen skal etter planen løpe sesongens siste 1500 meter på bane under Diamond League-finalen i Zürich 8. september.

VG oppdaterer saken.