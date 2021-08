Fjerde seier på rad for Rennesøy 2

Rennesøy 2 snudde 2-3 til 4-3-seier mot Finnøy i G14 2. divisjon mandag. Rennesøy 2 står uten poengtap så langt i årets sesong.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rennesøy 2 skaffet seg en tidlig ledelse etter bare tre minutters spill, og Rennesøy 2 doblet ledelsen rett etterpå. Allerede etter seks minutter hadde Finnøy uflaks og satt ballen i eget mål. Jonas Halsne sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Rennesøy 2 hadde grunn til å juble mot Finnøy

Hjemmelaget tok ledelsen da Anders Nessa scoret etter ett kvarter av andreomgangen, men seks minutter senere utlignet Rennesøy 2 til 3-3. Bortelaget tok ledelsen på nytt etter 58 minutters spill. Dermed endte kampen 3-4.

Topper serien

Rennesøy 2 G14 står med tolv poeng og Finnøy tre poeng etter mandagens oppgjør.

I neste runde skal Finnøy møte Hinna 2, mens Rennesøy 2 møter Jarl.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.