To fulltreffere fra Carlsen

Jonas Carlsen ledet an med to mål i 4-1-seieren over Havørn i 5. divisjon i fotball.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Carlsen sendte Ganddal i ledelsen etter 15 minutters spill, og Dino Duranovic fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Avstanden mellom lagene økte da Carlsen satte inn 3-0 etter 24 minutter. Noen minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene mindre da Stig Arne Joachim Olsson Berntsen reduserte til 1-3. Det resultatet sto seg til pause.

Ganddal var suverene i andre omgang

Minuttet før full tid økte Ganddal til 4-1. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-4.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Havørn har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i år.

Ganddals Tommy Petter Holmersson pådro seg gult kort.

Etter torsdagens kamp er Havørn på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Ganddal ligger på tredjeplass med fire poeng.

I neste runde skal Havørn møte Forus og Gausel, mens Ganddal møter Jarl.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.