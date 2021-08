Ronny Johnsen om Cristiano Ronaldo: – En drømmesignering

Tidligere Manchester United-forsvarer Ronny Johnsen (52) kaller Cristiano Ronaldos (36) comeback til Old Trafford for «fantastiske nyheter».

RETUR: Cristiano Ronaldo kommer tilbake til Manchester United.

– Det er en drømmesignering alle United-fans gleder seg over. Han har blitt noen år, men det er en drømmesignering på alle mulige måter. Det har vært en drøm at han skulle komme tilbake til United. At han kommer tilbake nå, er fantastiske nyheter, sier Johnsen, som spilte seks sesonger i United, til VG.

Fredag like før klokken 18 bekreftet Manchester United at de er enige med Juventus om en overgang.

Klubben tar forbehold om at Ronaldo og United blir enige om de personlige detaljene, samt at den medisinske testen og visa-papirer går i orden.

– Han har enorme kvaliteter ennå. Når du kommer til United, spiller høyt i banen og er god til å posisjonere seg i boksen – som Ronaldo er best på – kan han holde på lenge, sier Johnsen.

Ronaldo spilte 292 kamper for Manchester United og scoret 118 ganger, i tillegg til 69 assist, mellom 2003 og 2009 Han vant ligaen tre ganger og Champions League en gang med rødtrøyene.

KLUBBHELT: Ronny Johnsen vant «The Treble» med United i 1999.

– Han er den mest profesjonelle spilleren som finnes. Det er helt fantastisk. Det er derfor han holder på såpass lenge. Når du får en sånn signering i United, er det en enorm «boost», sier FK Eik Tønsberg-treneren og fortsetter:

– Han «booster» gruppen på alle måter. Du får inn en som er god fortsatt med enorme avslutninger og alle kvalitetene hans fremover. Selv om noen tviler på det, så har han fortsatt fantastiske ferdigheter. Og du får en tvers gjennom profesjonell spiller.

Tidligere Blackburn-spiller Morten Gamst Pedersen, som debuterte mot Ronaldo og United i 2004, gliser av overgangen.

– Det er kult! Premier League blir en heftig liga i år. Det er sinnssykt morsomt at han tar turen tilbake. Vi får håpe han kan være med å bidra på samme måte som i alle klubbene han har vært i. Da det blir det enda tettere om beina i England, sier «Gamsten».

I DUELL: Morten Gamst Pedersen og Cristiano Ronaldo møttes flere ganger i Premier League.

– Han har noen helt hinsides tall å vise til. Han har blitt en mye større målmaskin. Det er mindre driblinger og flere assist. Men det er viljen til å score mål som er helt enorm. Luftstyrken er helt eventyrlig, sier Gamst Pedersen.

Tidligere fredag virket det som at byrivalen Manchester City skulle bli Ronaldos neste klubb.

– Da rynket jeg litt på nesen og tenkte «det kler ikke deg», sier Ronny Johnsen.