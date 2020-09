Hva skjedde da et lite tettsted fikk frem flere internasjonale utøvere?

Fem kvinner vokste opp på samme sted. Fire ble proffsyklister. Den femte har fått to VM-medaljer i terrengsykling.

Tre av tistedølene klare for NM. F.v.: Elise Marie Olsen, Emilie Moberg og Ann Helen Olsen. Foto: Bjørn Asvard Olsen

Mette Bugge Aftenposten

NM i lagtempo skal foregå på Bryne torsdag. Halden Cykleklub stiller med tre ryttere som skal forbedre fjorårets bronse og satser på gull. Emilie Moberg, Ann Helen Olsen og Elise Marie Olsen er klare.

Under NM i fellesstart, som ble arrangert på Ringerike i slutten av august, tok lagvenninnene tre av seks medaljer. Alle tre er fra Tistedal.

Nå vil de igjen vise hva tilhørighet, synlighet og dedikerte foreldre betyr.

Naboene startet satsing

Emilie Moberg (29) er en av dem som har lykkes i toppidretten fra dette området og blitt en inspirasjonskilde for yngre kvinner. Østfoldingen snakker om Tistærn, når hun omtaler tetstedet Tistedal.

Der vokste hun opp med jevngamle Ingrid Bøe Jacobsen (28) som nærmeste nabo. Midt i tenårene startet de med sykling og trente mye sammen. Bøe Jacobsen valgte etter hvert terrengsykling og har både VM-sølv og bronse i MTB sprint.

For fire måneder siden ble hun mamma.

– Jeg har kjørt to ritt allerede, så jeg er i gang igjen, sier den nybakte mammaen.

Hun hadde planlagt å være med i kommende helgs NM i terrengsykling i Oslo, men så pådro hun seg en forkjølelse.

Ingrid Bøe Jacobsen på vei ut fra start på rundbane VM for kvinner på Hafjell i 2014. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ble inspirert av rollemodellene

Elise Marie Olsen (19) bodde også i samme gate som Moberg og Jacobsen, Danseberget. Hun var yngre, men ville ta etter dem.

– Jeg husker at jeg nærmest ble «star struck» da jeg syklet hjem fra trening med Emilie. Hun hadde kommet fra Oslo for å være motivator på treningen hos oss, sier 19-åringen.

I dag sykler hun og Moberg for det samme profesjonelle laget, det britiske Team Drops Cykling.

Moberg har vært yrkesrytter siden 2010. Ingen fra Norge har i nyere tid flere internasjonale seire enn henne – 11 i profesjonelle UCI-ritt. Dessuten deltok hun i OL i London og har vært med i flere VM.

– Det at jeg ble skrevet om i lokalavisen, Halden er ingen stor by, gjorde at flere forsto at sykling var en mulighet. Det har alltid vært et bra miljø både for dem som sykler i terrenget og oss på landeveien, sier Moberg.

OL i London. Større blir det ikke. Emilie Moberg representerte Norge som eneste kvinne i landeveissykling. Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX / Scanpix Sweden

Fakta NM-avslutningen Da Kristiansand måtte trekke seg som NM-arrangør i juni, overtok Grenland tempo og Ringerike fellesstart. Norgesmestrene er kåret. Sandnes Sykkelklubb og Tour des Fjords arrangerer de tre resterende NM-øvelsene. Det betyr at sykkelrytterne får gjennomført alle rittene. Programmet er slik: Lagtempo på Bryne torsdag. Gateritt på Forus fredag. NM U23 (menn) i Sandnes lørdag. Rittene skal ikke legges i sentrumsgatene. Det blir ikke et publikumsarrangement. Les mer

Klubben tok et valg

Én av dem som var sentral da sykkelmiljøet i byen begynte å blomstre i 2004-2005, var klubbens daværende leder Heidi Stenbock-Haakestad (47). Hun var nytenkende.

– De pengene vi fikk fra sponsorer ble øremerket ungdommene og vi hadde en jentegruppe. Jenter trenger i større grad enn guttene et miljø rundt seg. I alle fall i startfasen, sier hun.

Terrengsyklist Ingrid Bøe Jacobsen husker det som et hamskifte som fikk stor betydning.

Ingrid Bøe Jacobsen (t.v.) fikl sølv og Emilie Moberg tok gull under junior-NM i Sandnes i 2009. Begge er svært aktive fortsatt. Foto: Privat

I forlengelsen av viljen til å gi yngre mer støtte, er også Silje Mathisen (19) kommet frem. Hun og Ann Helen Olsen har skaffet klubben flere NM-medaljer og internasjonale resultater. Olsen, opprinnelig 1. divisjonsspiller i fotball med Sarpsborg 08, ble norgesmester i fellesstart i U23 i år.

Mange brikker har innvirkning

– Dette med flere utøvere som er sprunget ut av denne klubben i Halden er spesielt interessant fordi det handler om unge jenter, betydningen av miljø, motivasjon og nettopp utøvere som syklet foran, sier Roy Moberg.

Han er faren til Emilie. Sammen med Heidi Stenboch-Haakestad tok han i 2014 initiativ til Ladies Tour of Norway, det første og eneste World Tour-rittet her i landet.

Alle de beste profflagene i verden på kvinnesiden kommer hvert år til Halden.

Det at kvinnene fikk enda mer oppmerksomhet, ikke minst av TV, gjorde at sykkelsport for kvinner kom på kartet.

Alle fire jentene på landeveien er i dag profesjonelle. Den siste var Ann Helen Olsen, som nylig har tegnet kontrakt med Team Hitec Products og skal sykle for dem fra kommende sesong. Der er Silje Mathisen fra før.

Elise Marie Olsen (t.v.) og Silje Mathisen representerte Norge i siste junior-VM, i september 2019 i England. Mathisen ble beste norske på 9. plass. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

– I Halden fikk det mye å si at det også et godt tilbud i den lokale klubben, der mange foreldre var villig til å bidra, mener pappa Moberg og fortsetter:

– Hvis du har noen i nærmiljøet som presterer godt og viser at det er mulig, blir det en katalysator. Derfor er det ikke tilfeldig at utøverne fra Halden er blitt gode, legger han til.

Datteren satser på å være med i Tokyo neste år. Flere av de yngre har også høye ambisjoner.

Denne sesongen er uansett blitt utenom det vanlige. Mange av de store rittene internasjonalt er avlyst.

Nettopp derfor vil gull i NM få stor betydning. Det er ikke så mange ritt å velge mellom i 2020.