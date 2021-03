RBK-årsmøtet overkjørte styret: Støtter Qatar-boikott

Det ble klart på årsmøtet torsdag kveld. - Jeg er veldig glad for at Rosenborg havnet på rett side, sier forslagsstilleren.

Under avstemmingen på Rosenborgs årsmøte torsdag kveld ble det klart at klubben skal støtte en boikott av VM i Qatar. Styreleder Ivar Koteng sa på årsmøtet at RBK-styret hadde tvilt seg frem til å ikke støtte forslaget. Foto: SKJERMDUMP

Det var på forhånd knyttet stor spenning til torsdagens årsmøte, men av helt andre årsaker enn i fjor.

Da handlet det om lederkampen mellom Ivar Koteng og Ståle Gjersvold. Nå handlet det om hvorvidt Rosenborg skulle gå i bresjen for en mulig boikott av VM i Qatar i 2022.

- Vi ønsker at Rosenborg tar et klart standpunkt overfor NFF når det gjelder VM i Qatar i 2022. Enten ved at RBK selv fremmer forslag om at Norge skal boikotte VM. Eller ved at RBK støtter et forslag om VM-boikott, dersom en annen klubb allerede har spilt det inn, sa Kenneth Kjelsnes da Adresseavisen fortalte om forslaget 16. februar.

Da forslaget ble stemt over på årsmøtet torsdag kveld, fikk det overveldende flertall. 202 stemte for forslaget, 46 stemte mot. Det var åtte blanke stemmer.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig gledelig. Og jeg er veldig glad for at Rosenborg havnet på rett side i denne saken, sier Kjelsnes til Adresseavisen etter at avgjørelsen var tatt.

Kenneth T. Kjelsnes sto bak forslaget sammen med Steinar Leirvik og Jo Erik Øverbø. Foto: SKJERMDUMP ROSENBORGS ÅRSMØTE

Dermed må RBK-styret gjøre det det selv ikke ønsket, nemlig å selv foreslå, eller å støtte et forslag om VM-boikott på Fotballtinget 2022.

– Sånn er medlemsdemokratiet, og det er noe av det fine med en medlemsstyrt klubb. Her har styret vært i utakt med medlemsmassen, og stemmetallene viser det, sier Kjelsnes.

– Ballen har begynt å rulle allerede, og for Rosenborgs del var det viktigst å være med. Rosenborg er den ledende fotballklubben i Norge. Da er det godt at vi også er på rett side her, sier han.

– På tide å si klart fra

Den tidligere Kjernen-talsmannen sto bak forslaget sammen med de fremtredende RBK-medlemmene Jo Erik Øverby og Steinar Leirvik.

- Det er på tide å si klart fra om at forholdene VM 2022 er bygget på, er helt uaksetable, sa Kjelsnes da.

Og henviste til Amnesty og engelske The Guardian, som beskriver et regime hvor homofili er straffbart, et samfunn med utbredt rasisme og hvor kvinners rettigheter er svake.

Han snakket også om arbeidsforholdene til de som har bygget stadionene. Én uke senere kom også en rapport som viser at 6.500 arbeidere har dødd i forbindelse med byggingen.

RBK-styret gikk imot

Siden den gangen har flere norske klubber tatt et tydelig standpunkt. Odd, Tromsø, Viking og Strømsgodset har alle bestemt seg for å be Norges fotballforbund boikotte mesterskapet.

RBK-styret innstilte imidlertid på noe annet.

- Styret er enig i intensjonen i forslagsstillernes saksfremlegg, men ønsker å forholde seg til offisiell norsk utenrikspolitikk, både i forhold til Qatar og øvrige nasjoner, står det i RBKs årsmelding.

Her faller avgjørelsen på årsmøtet. De gule feltene viser delegater som har stemt, de hvite har foreløpig ikke stemt, mens de grå feltene er fraværende delegater. Foto: SKJERMDUMP ROSENBORGS ÅRSMØTE

Under diskusjonsrunden i forkant av avstemmingen torsdag kveld, sa styreleder Ivar Koteng at det har skjedd ting i positiv retning allerede etter press fra den internasjonale fotballfamilien - spesielt når det kommer til tildeling av fremtidige mesterskap.

– Fifa har flyttet avgjørelsene fra det lukkede rom til generalforsamlinger. Det tror vi er viktig. I tillegg skal menneske- og arbeidsrettigheter være med i vurderingene før man blir VM-kandidat. Det har skjedd litt i riktig retning. Da er spørsmålet om det blir noe bedre i Qatar eller andre plasser om vi ikke er der. Det er vi ikke sikker på, sa Koteng, og sa samtidig at RBK-styret hadde tvilt seg frem til sitt ståsted i denne saken.

Medlemmene meget tydelige

Men RBK-medlemmene som tok ordet i debatten var svært tydelig på at Rosenborg må jobbe for at Norges Fotballforbund boikotter VM i Qatar 2022.

– Gjør vi ikke det, er vi ikke en verdidrevet klubb. Men vi er det, og derfor skal vi selvsagt boikotte, sa Nils Heldal.

Kjernen-leder Espen Viken var like klar.

– I enkelte saker skal man ikke gjøre som kotymen sier. Her kan vi si at styret skal være med og si fra. Vi skal ikke alltid tenke på konsekvenser, vi skal gjøre det som er rett, sa han.

Det ble mindre dramatisk da RBK-styret skulle velges.

Valgkomitéens innstilling gikk rett gjennom.

Dermed er dette det nye RBK-styret:

Leder: Ivar Koteng (ikke på valg).

Nestleder: Svein Tore Samdal («opprykk» fra styremedlem, to år).

Styremedlemmer: Karen Espelund (ikke på valg). Rune Bratseth (gjenvalg, to år). Vigdis Harsvik (ny, ett år). Cecilie Gotaas Johnsen (ny, to år). Michael Stilson (ny, ett år).

Vara: Frank Norvik (ny, ett år)