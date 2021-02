Første norske slalåm-gull i VM siden 1997: Foss-Solevåg vant i Cortina

CORTINA/OSLO (VG) Sebastian Foss-Solevåg og Henrik Kristoffersen sørget for at det ble en norsk jubeldag under siste dag av alpin-VM i Cortina.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ikke siden Tom Stiansen vant slalåm under VM i 1997 hadde det vært en norsk gullvinner i slalåm, men søndag sørget Sebastian Foss-Solevåg for å skrive seg inn i norsk alpinhistorie.

Med en fantastisk avslutning på finaleomgangen vant nordmannen 21 hundredeler foran østterikske Adrian Pertl, mens Henrik Kristoffersen sørget for at det virkelig ble en norsk jubeldag ved å kjøre inn til tredjeplass, 46 hundredeler bak landsmannen.

– I dag griner jeg. Fy faen, sier Foss-Solevåg til NRK.

Og han var ikke den eneste som felte noen tårer i dag.

– Her er det er jubel og gledestårer. Full jubel. Det går liksom ikke helt opp. Det er helt uvirkelig og suverent, sier verdensmesterens mor, Kari Foss til VG.

– Hun griner mye, så hun hylgriner nok nå. Det er veldig hyggelig, sier Foss-Solevåg til VG om morens uttalelse.

I studioet til NRK var også lagkameratene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath tydelig rørt.

– Det er så utrolig fortjent. Jeg sitter her og griner med ham, sier Lie McGrath.

I TÅRER: Sebastian Foss-Solevåg brast i tårer da han skjønte at gullet var sikret. Lagkamerat Henrik Kristoffersen var rask med å legge armen rundt den ferske gullvinneren. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA

Foss-Solevåg kom bort til VG 45 minutter etter at gullet var sikret.

– Det har ikke helt gått opp for meg, dessverre. Så langt føles det ganske bra, sier han til VG.

29-åringen lå på tredjeplass etter den første omgangen.

– Jeg var ganske glad for at de to yngre (Alex Vinatzer og Adrian Pertl) kom foran meg og egentlig tok det presset man får ved å lede. Jeg visste at det var tett foran og bak, så man måtte bare angripe.

– Jeg visste at Henrik hadde en stor ledelse da jeg sto på start. Da er det en «no brainer» å gi full gass for å få det til. Det er ikke ofte man får muligheten til å være god i første omgang og så ta gullet. Man må bare ta den sjansen man har, sier Foss-Solevåg til VG.

GULLVINNER: Sebastian Foss-Solevåg med det synlige gullbeviset. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Foss-Solevåg har hatt sin klart beste sesong i karrieren denne sesongen og tok i januar sin første verdenscupseier. 29-åringen var også helt sentral på det norske laget som tok gull på lagkonkurransen tidligere i VM.

– Det kunne ikke vært bedre. Det er helt nydelig. Jeg er veldig glad på Sebastians vegne. Det er så fortjent, sier Tom Stiansen til VG.

– Sebastian har hatt toppfarten lenge, men slitt med å bli stabil. Endringen hans er strålende. Nå er han så stabil, sier Stiansen videre.

– Det er helt rått med to mann på pallen i slalåm. Helt magisk, sier Stiansen.

JUBEL: Sebastian Foss-Solevåg og Henrik Kristoffersen var i godt humør etter å ha fått medaljene. Foto: ANDREA SOLERO / ANSA

Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss-Solevåg var begge med i gullkampen etter den første omgangen, med Kristoffersen på sjetteplass, 38 hundredeler bak leder Adrian Pertl, og Foss-Solevåg på tredjeplass, 16 hundredeler bak.

På grunn av de bløte forholdene i bakken kjørte de 15 beste etter den første omgangen først i andre omgang, mot 30 som normalt er tilfellet.

Kristoffersen svarte kontant «ja» på at han hadde mer å gå etter den første omgangen, og i finaleomgangen satset han ut fra start.

I mål tok han en soleklar ledelse, hele 76 hundredeler foran Daniel Yule, og slapp jubelen løs, tydelig fornøyd med egen innsats.

– Veldig fornøyd med dagen. Første VM-medalje i slalåm. Nå har jeg VM-medalje i både slalåm og storslalåm og OL-medalje i både slalåm og storslalåm. Det er utrolig kult og utrolig kult med Sebastian. Han kjører skikkelig bra på ski. Veldig disiplinert og god skikjøring i andre omgang. Det er utrolig kult, sier Kristoffersen til VG.

Kristoffersen holdt på ledelsen frem til Foss-Solevåg startet og fikk se landsmannen kjøre ned til en klar ledelse. Foss-Solevåg leverte en fantastisk omgang og tok ledelsen med så mye som 46 hundredeler. Det klarte verken Alex Vinatzer eller Adrian Pertl å gjøre noe med og dermed ble det gull til Sebastian Foss-Solevåg.

Pertl la seg inn på annenplass, 21 hundredeler bak Foss-Solevåg. Kristoffersen tok dermed bronsemedaljen.

Det har vært lang mellom de norske medaljene i slalåm de siste årene. Tom Stiansen er den siste norske verdensmesteren i disiplinen tilbake til 1997 og året etter vant Hans Petter Buraas OL-gull i slalåm foran Ole Kristian Furuseth.

Lasse Kjus tok videre sølv i 1999 og på kvinnesiden ble det bronse i både 1999 og 2001 med henholdsvis Trine Bakke og Hedda Berntsen, men så var det stopp helt frem til Henrik Kristoffersen tok karrierens hittil eneste slalåm-medalje med bronse under OL i 2014.

I VM har det nemlig aldri helt gått veien for Kristoffersen i slalåm, som hadde to fjerdeplasser som best fra de fire tidligere verdensmesterskapene han har deltatt i. Søndag tok han sin første VM-medalje i slalåm, på det som ble en norsk jubeldag med gull til Sebastian Foss-Solevåg.