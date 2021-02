Lewandowski-dobbel sendte Bayern til VM-finale

(Al Ahly - Bayern München 0–2) Robert Lewandowski (32) scoret ett mål i hver omgang, og sørget for at Bayern München skal møte meksikanske Tigres i VM-finalen for klubblag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Egyptiske Al Ahly gikk på sitt første tap under den sørafrikanske treneren Pitso Mosimane, som tok over i fjor. Men de seiersvante spillerne var i realiteten sjanseløse mot det tyske storlaget.

Det var likevel en viss spenning i kampen helt frem til det 85. minutt. Da fikk Lewandowski heade inn 2–0 fra kloss hold etter et perfekt innlegg fra innbytter Leroy Sane.

Artikkelen oppdateres

Bayern München dominerte stort i den første omgangen, og skapte det som var av sjanser. Scoringen kom etter et fint angrep der Coman og Gnabry gjorde forarbeidet før Lewandowski kunne bredside ballen hardt i nettet fra syv-åtte meters hold.

Tigres ble søndag klare for torsdagens finale da André-Pierre Gignac ble matchvinner på straffe spark. Han sørget for tidenes første VM-finale for et nordamerikansk lag. Finalen, og bronsefinalen mellom Santos og Al Ahly, sendes direkte på VG+.

Bayern Måunchen har tidligere vunnet klubb-VM en gang. Det var i 2013, og flere spillere som var med da er fortsatt i klubben. Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba og Thomas Müller i tillegg til Javi Martinez.

Men sistnevnte er ikke med til klubb-VM nå på grunn av en positiv corona-test i forkant av mesterskapet.