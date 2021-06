AaFK-spissen plukket opp lurt triks fra EM-kampene. Det gjorde at han scoret mot Stjørdals-Blink.

Sigurd Haugen og Simen Bolkan Nordli hadde lagt en plan om hvordan førstnevnte skulle score mot Stjørdals-Blink. Det fikk de uttelling for.

Sigurd Haugen scoret fire mål på 25 kamper i eliteserien i fjor, men etter sju serierunder i år har han allerede scoret det samme antallet mål. Foto: Marius Simensen

AaFK - Stjørdals-Blink 5–1 (4–0):

Etter tre kamper på rad uten seier, slo AaFK brutalt tilbake mot bunnlaget i divisjonen. Det endte 5-1, men det kunne blitt mye mer.

–Det var veldig forløsende. Jeg synes vi har spilt bra fotball i mange av kampene, men nå fikk vi uttelling for det vi ikke har gjort tidligere. Det er litt antiklimaks å spille god fotball og ikke vinne kamper, men mot Stjørdals-Blink klarte vi begge deler, som er veldig bra, sier Haugen.

Gjestene fra Trøndelag var rett og slett sjanseløse.

Flere melder seg på

– Planen var egentlig at vi skulle fortsette med det vi har gjort, men gjøre det enda bedre. Det er ofte nøkkelen i fotball å få gjort det vi har gjort i et bedre tempo, med flere bevegelser og å være presise nok på siste tredjedel. Det å ha et ekstra gir foran mål og det å være på rett plass, det har vi manglet litt før denne forløsningen, sier spissen, som gledet seg over at det var hele fem forskjellige målscorere.

Utenom Haugen scoret Torbjørn Kallevåg, Erlend Segberg, David Fällman og Kristoffer Ødemarksbakken.

– Jeg skulle hatt mer enn ett mål selv, men det var kjekt å se at vi vant og at flere melder seg på med å score mål. Det kan bli viktig framover, sier han

Nesten likt mål

Det var Haugen som scoret AaFKs første mål da han fikk ballen enkelt i mål fra kort hold etter et innlegg fra Simen Bolkan Nordli, som leverte to målgivende pasninger i denne kampen.

– Jeg scoret et mål som var nesten helt likt da vi møtte dem sist i en treningskamp. Jeg og Simen (Bolkan Nordli) hadde planlagt dette på forhånd, så det var gøy at den satt.

Inspirert av EM

– Hva slags plan var det dere hadde lagt?

– Det var å få innlegget mellom midtstopper og keeper. Hvis du ser på det som har skjedd i EM, så scores det ekstremt mye mål når innlegget kommer dit. Vi har lært av de beste, sier Haugen og gliser.

Han mener sjøl han skulle hatt et mål til, men det ble annullert for offside.

– Jeg synes ikke det var offside, men det er en læringsprosess for meg å ikke gå så mye i offside på venstrekanten. Jeg må angripe bakrommet på en helt annen måte enn jeg har vært vant til tidligere, forklarer spissen.

Sikter mot toppscorertittelen

Haugens første sesong i AaFK ble tung med bare fire mål på 25 kamper i fjor, men i år har han scoret like mange mål etter sju serierunder.

Allerede før forrige sesong var over, varslet 23-åringen at han ville bli toppscorer i 1. divisjon 2021-sesongen. Det står han fortsatt på.

– Jeg føler meg fresh, fin og jeg var veldig revansjelysten etter sist kamp. Hvis jeg skal bli toppscorer i år, må jeg score mye og ofte mål, sier han.

Det er Grorud-spiller Oscar Aga som er toppscorer med sju mål på sju kamper, mens Erlend Hustad (Sandnes Ulf) og Mama Ndiaye (Raufoss) følger på plassene bak med seks mål.