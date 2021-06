AaFK med årsbeste og storseier da Stjørdals-Blink ble rundspilt

AaFK slo Stjørdals-Blink hele 5–1 med fem ulike målscorere.

Erlend Segberg satte inn 3–0 fra kort hold i kampen som AaFK til slutt vant 5–1. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

AaFK - Stjørdals-Blink X-X (4–0): AaFK sto med tre strake kamper uten seier da bunnlaget Stjørdals-Blink kom på besøk på Color Line stadion tirsdag kveld. Lars Arne Nilsen var klar på at AaFK måtte slå tilbake etter 2–0-tapet mot Sogndal sist, og han skulle få akkurat det åpningen på kampen som han drømte om.

Allerede etter to minutter kunne Sigurd Haugen og lagkameratene juble for 1–0 til hjemmelaget. Målet kom etter at Kristoffer Ødemarksbakken kom rundt på kanten og la tilbake til Simen Bolkan Nordli, som på en touch fant Sigurd Haugen foran mål. Spissen gjorde ingen feil umarkert på bakerste stolpe, og satte inn sitt fjerde seriemål for sesongen.

Niklas Castro kunne doblet AaFKs ledelse da han ble spilt gjennom innenfor 16 meteren etter åtte minutter, men avslutningen sklei av foten hans og gikk langt utenfor.

NY PODKAST: Tidligere AaFK-spiller Sverre Økland, som nå spiller på opprykksjagende Hødd, er gjest. Han tror rivaleriet mellom Hødd og AaFK vil blomstre opp igjen om lagene spiller i samme divisjon neste år. Vi snakker også om AaFKs serieåpning. Denne gangen fokuserer vi ekstra mye på 2. divisjon, som nylig startet.

Sigurd Haugen satte inn sitt fjerde mål for sesongen da han satte inn 1–0 fra kort hold. Foto: Marius Simensen

Ledet 4–0 til pause

AaFK var rett og slett skikkelig på hugget fra starten av, mens Stjørdals-Blink virket lamslåtte, og etter 13 minutter ble det verre for gjestene. Simen Rafn gjorde det godt forarbeid på kanten og slo hardt inn foran mål, der Stjørdals-Blinks keeper slo ballen ut i feltet igjen. Der sto Torbjørn Kallevåg fra fem-seks meters hold og satte inn 2–0.

Hjemmelaget fortsatte å presse på for flere mål, og det neste kom etter en halvtimes spill. Denne gangen var det Ødemarksbakken som stilte i rollen som servitør til Erlend Segberg, som fra fem meters hold satte inn 3-0 med venstrefoten. Da var det spilt 30 minutter.

Men AaFK var på ingen måte ferdige med å kjøre over Stjørdals-Blink i første omgang. Kun fire minutter etter 3–0 kom 4–0. Denne gangen slo Bolkan Nordli en corner rett på hodet til David Fällman, som scoret sitt første mål i AaFK-trøya. Det sto seg til pause.

Les også Nilsen har kun vunnet tre av 21 seriekamper som AaFK-trener: - Vi ser bedre og bedre ut

Les også Nilsen om AaFKs krisestart: - Det hadde vært verre om vi hadde blitt utspilt

Torbjørn Kallevåg feiret sin 2–0-scoring med å slenge noen kyss i retning triuna. Foto: Marius Simensen

Lokale unggutter fikk sjansen

I pausen valgte Lars Arne Nilsen å bytte ut Fällman til fordel for Nikolai Hopland (16), som har blitt sittende på benken i de to foregående kampene. AaFK fortsatte å ha ballen mest i starten av andre omgang, men det var Stjørdals-Blink som kunne juble for scoring sju minutter ut i omgangen. Målet var det Quint Jansen som sto for, som på uforklarlig vis headet ballen i eget mål etter en corner.

I den grad bortelaget fikk et håp om et sensasjonelt comeback, så varte ikke det håpet i mer enn fem minutter. Da satte Michael Lansing raskt i gang ei kontring, som gikk til Haugen. Han løftet ballen i bakrommet til Ødemarksbakken, som avsluttet midt på en utrusende keeper, men på returen satte kantspilleren inn 5–1.

Etter AaFKs femte scoring kom de lokale ungguttene Kristoffer Ødven, Isak Dybvik Määttä og Oscar Solnørdal, i tillegg til Mamadou Diaw. Etter 81 minutter fikk Määttä en enorm sjanse etter et godt innlegg fra Olafsson, men fra fire meters hold satte han ballen utrolig nok langt over. Diaw fikk også en stor sjanse alene mot keeper, men heller ikke han fikk ballen i mål.

Dermed endte det 5–1 til AaFK.