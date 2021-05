Legendens sønn hylles: – Jeg er ganske sikker på at han kommer i Ferrari

Verden gleder seg over en ny Schumacher i Formel 1. Folk ser gjennom fingrene med at 22 år gamle Mick foreløpig sliter bakerst i feltet. Petter Solberg (46) tror Ferrari bygger ham opp til å følge i farens fotspor i rød bil.

FAR OG SØNN: Michael Schumacher fotografert i Ferrari-dress i 2006 og sønnen Mick i Haas-farger i 2021. Foto: NTB

Pappa Michael Schumacher (52) ble verdensmester syv ganger. Fem av dem kom i en rød Ferrari. Han ble alvorlig skadet da han sto på ski sammen med Mick i romjulen 2013. Ingen – utenom de aller nærmeste – vet hvor alvorlig.

Men nå har sønnen fått muligheten i Formel 1 – for Haas-teamet. Schumacher er – ikke unaturlig – en del av Ferrari-systemet, og de lar ham bygge seg opp i Haas.

Av de 20 bilene som stiller til start har Mick Schumacher foreløpig blitt nummer 16, 16 og 17 i de tre Grand Prix-løpene som er kjørt til nå.

Likevel er det mange lovord å høre, ikke minst fordi han er mye, mye bedre enn teamkollegaen Nikita Mazepin. Russeren ble slått med mer enn ett minutt i Portugal sist helg. Begge er debutanter i Formel 1 i 2021.

Nylig kunne VG fortelle om den norske kvinnen som følger Mick Schumacher verden rundt.

– Det er selvfølgelig vanskelig å evaluere han når han sitter i en så dårlig bil, men Mick tilhører Ferrari-systemet og han kjører mye fortere enn teamkameraten. Jeg tror Ferrari bygger ham opp, lærer baner og får erfaring. Litt som Hyundai gjør med Oliver, sier Petter Solberg – og snakker om sønnen i rally-VM.

– Jeg er ganske sikker på at Mick kommer i Ferrari fremtiden. De har to gode sjåfører nå, men de bygger opp en tredje i Mick, tror Petter Solberg.

Han har et veldig godt inntrykk av Schumacher junior etter å ha blitt kjent med ham under den felles utdelingen av VM-trofeene i 2018, da tyskeren vant Formel 3-mesterskapet og Petter Solberg-teamet vant lagmesterskapet i rallycross-VM.

– Han gjør en super jobb der ute, sier den tidligere verdensmesteren Nico Rosberg, som nå jobber som ekspert for Sky, om Mick Schumachers Formel 1-start.

– Han slår sin teamkollega voldsomt og legger press på konkurrentene med en dårligere bil.

Onkel Ralf Schumacher er også ekspert for Sky. Han sier:

– Han får igjen null poeng med stjerne! Han hadde igjen et løp uten problemer og var feilfri. Det er en glede å se ham i aksjon.

Mick Schumacher sier selv at den største utfordringen var forbikjøring. Han klarte til slutt å passere Nicholas Latifi, men det skjedde etter en alvorlig feil fra Williams-føreren.

– Jeg hadde så mye mer fart i meg, sier Schumacher junior og mener at han også hadde hatt sjansen til å slå George Russell (som ble nummer 16 i løpet) om forbikjøringen av Latifi hadde gått enklere.

Viaplay-kommentator Henning Isdal roser også Schumacher:

– Han har gjort det så bra som man kan forvente. Det er rett og slett sånn at bilen og teamet ikke er godt nok til å komme høyere på resultatlisten. Og når vi sammenligner med teamkollega Nikita Mazepin, er det åpenbart klasseforskjell i favør Mick Schumacher.

– Dette er et læreår for Mick. Alle ser at Haas-teamet ikke har mer å tilby ham.

– Hva tenker du om fremtiden hans?

– For øyeblikket tyder det ikke på at Ferrari har noe ledig sete til Schumacher neste år. Det kommer an på hvordan Carlos Sainz jr. gjør det, men jeg har vondt for å tro at Ferrari har noen plass til Schumacher. Men Alfa Romeo kan også være aktuell. Det er slett ikke usannsynlig at Kimi Räikkönen i en alder av 42 år til høsten kommer til å gi seg. Da blir det et ledig sete der. Men det blir en ren spekulasjon fra min side.