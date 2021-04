Startet «opprør» som spredte seg i Europa: - Ikke overbevist

16. februar ble Kenneth Kjelsnes (venstre), sammen med «Megafonmannen» Jo Erik Øverby og «RBK-presten» Steinar Leirvik, av de aller første i Norge som utfordret «sin» klubb, Rosenborg, i Qatar-spørsmålet. Adresseavisen

Kenneth Kjelsnes er stolt over at det norske supporteropprøret mot Qatar-VM har blitt synlig internasjonalt. Men vil fremdeles at Norge boikotter mesterskapet.

